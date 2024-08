Redação GPS Gosta de adrenalina? Sertões BRB 2024 terá programação intensa em Brasília

Gosta de adrenalina? Pois é bom acompanhar a programação do Sertões BRB 2024, o maior rally das Américas que terá largada em Brasília.

A partir desta terça-feira (20), a Vila Sertões, montada no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha, estará aberta ao público para oferecer a experiência de acompanhar de perto a movimentação das equipes e competidores, além de conhecer as potentes máquinas que enfrentarão o desafio de percorrer aproximadamente 3.700 km através de Goiás, Minas Gerais e Bahia.

Com uma área de 112 mil metros quadrados, a Vila Sertões concentrará todas as operações do evento, incluindo as estruturas das equipes, estandes promocionais, uma praça de alimentação, e a loja Sertões, onde os visitantes poderão adquirir produtos exclusivos do rally .

O acesso à vila será gratuito, com funcionamento diário das 9h às 22h.

Na sexta-feira (23), a emoção aumenta com o Super Prime, uma disputa eliminatória em circuito fechado que definirá a ordem de largada para a primeira etapa do rally .

Os oito pilotos mais rápidos de cada categoria — carros, motos/quadriciclos e UTVs — competirão entre si até restarem apenas os finalistas, que se enfrentarão em uma corrida decisiva. Embora não conte para a classificação final, o Super Prime é importante na prova, pois determina a posição de largada para a etapa inicial, no sábado (24), que vai de Brasília a Formosa (GO).

Além disso, a largada promocional acontecerá no mesmo dia, em um evento festivo onde todos os competidores serão apresentados ao público.

Para acessar tanto o Super Prime quanto a largada promocional, será necessário apresentar um ingresso, que pode ser adquirido através da doação de dois quilos de alimento não perecível nos dias 20 e 21, no posto de troca localizado no estacionamento do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

