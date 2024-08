Agência Brasília Fiscalização autua 54 condutores alcoolizados no fim de semana

Entre sexta-feira (16) e a madrugada desta segunda (19), o Departamento de Trânsito ( Detran-DF ) autuou 54 condutores por dirigirem após o consumo de bebida alcoólica. As ações ocorreram nas regiões da Asa Norte, Núcleo Bandeirante, Gama, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Taguatinga e Varjão.

Durante as ações de fiscalização, os agentes autuaram ainda 29 condutores inabilitados, 28 por dirigirem veículo com o escapamento irregular e 17 com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias. Os agentes de trânsito recolheram 37 veículos ao depósito.

Na madrugada de domingo (18), na via L4, as equipes do Detran-DF flagraram um veículo circulando na contramão. Durante a abordagem, os agentes verificaram que ele apresentava sinais de embriaguez – no entanto, recusou-se a fazer o teste do etilômetro. Com o apoio da Polícia Militar (PMDF), o motorista foi encaminhado à delegacia, e o veículo, removido ao depósito.

