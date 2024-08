Redação GPS Festival de Imóveis Park Sul: oportunidades exclusivas para morar ou investir

O Park Sul é sinônimo de viver bem em Brasília, oferecendo uma combinação única de localização privilegiada, segurança e qualidade de vida — é mais vida por metro quadrado. Se você deseja morar em um dos bairros mais valorizados da cidade, não pode perder o Festival de Imóveis Park Sul, que oferecerá condições exclusivas para adquirir seu novo lar.

No dia 24 de agosto, a Base Incorporações realizará em seu stand de vendas atrás do Casapark no Park Sul este evento especial, onde você terá a oportunidade de conhecer imóveis prontos para morar ou na planta, incluindo apartamentos de 3 ou 4 suítes e townhouses. Aproveite as condições imperdíveis e realize o sonho de viver em um dos bairros mais desejados de Brasília.

Park Sul

O Park Sul é a região mais conectada de Brasília, com fácil acesso aos principais pontos de interesse da cidade. Sua localização privilegiada, próxima ao Setor Hospitalar Sul, ao Aeroporto Internacional e à Esplanada dos Ministérios, além de estar a apenas 10 minutos do Parque da Cidade, garante praticidade e conveniência para o seu dia a dia.

Além da localização estratégica, o Park Sul é a escolha ideal para quem valoriza um espaço completo e moderno. O bairro se destaca pela ampla oferta de serviços e entretenimento, incluindo uma variedade de restaurantes, bares e os maiores shoppings da cidade, como o Casapark e o ParkShopping. Aqui, você encontra tudo o que precisa para viver momentos especiais com sua família, em um ambiente que une conforto e praticidade.

O Park Sul também está passando por uma transformação significativa, com investimentos em infraestrutura que estão mudando a realidade da região. Obras de drenagem, pavimentação, paisagismo e melhorias na acessibilidade estão elevando ainda mais o padrão de vida no bairro. Essas intervenções demonstram um compromisso com o futuro dos moradores e investidores, garantindo que o Park Sul continue sendo um dos bairros mais valorizados de Brasília.

O evento

Não perca essa chance única de morar ou investir no Park Sul. O Festival de Imóveis, que acontece no dia 24 de Agosto no stand de vendas atrás do Casapark, é o momento ideal para aproveitar condições exclusivas e garantir seu lugar em um dos bairros mais valorizados de Brasília. Agende sua visita e descubra por que o Park Sul oferece mais vida e valorização por metro quadrado.

Explore os empreendimentos exclusivos disponíveis no Festival de Imóveis, incluindo o moderno Firenze , o sofisticado New York , o elegante Riviera e o charmoso Villagio . Cada um oferece opções únicas de moradia, com infraestrutura completa e de qualidade, pensados para atender às suas necessidades e superar suas expectativas. Aproveite o evento para conhecer de perto esses projetos e escolher o que melhor se adapta ao seu estilo de vida.

Com mais de 20 anos de atuação em Brasília, a Base Incorporações é líder no desenvolvimento de condomínios-clube no Park Sul. Dos oito empreendimentos da construtora na região, seis já foram entregues e dois estão em andamento, incluindo o New York, que será entregue ainda este ano. Durante o Festival de Imóveis, você terá a oportunidade de conhecer de perto essas opções e escolher a que melhor se adapta ao seu estilo de vida.

