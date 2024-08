Redação GPS Fenômeno raro, superlua azul embeleza céu e encanta brasilienses

Os céus do Brasil, especialmente o de Brasília, foram agraciados com um espetáculo natural na noite desta segunda-feira (19). Os amantes da astronomia e os curiosos puderam apreciar a chamada * superlua azul *, um fenômeno em que a Lua cheia aparece maior e mais brilhante do que o habitual. O evento ocorre durante o período de perigeu, quando o satélite natural está em sua posição mais próxima da Terra.

A superlua azul foi visível em todo o território nacional, com início no céu de Brasília às 15h25, mas com o auge da beleza registrado durante a noite e poderá ser vista até o início da manhã de quarta-feira (20).

O termo superlua foi criado em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle. Ele descreveu o fenômeno como uma Lua cheia que ocorre quando o satélite está em perigeu ou a até 90% de proximidade desse ponto.

Embora não seja um termo científico, ele é amplamente reconhecido por astrônomos e entusiastas, mesmo com algumas divergências entre instituições astronômicas sobre a definição exata do fenômeno.

A superlua pode ser tanto cheia quanto nova e ocorre de uma a seis vezes por ano. No entanto, a distância exata entre a Terra e a Lua varia devido à órbita elíptica do satélite, o que faz com que em algumas ocasiões, como na noite de ontem, a Lua pareça ainda mais próxima e brilhante.

A superlua azul é ainda mais rara e acontece aproximadamente a cada dois anos e meio. Em 14 de novembro de 2016, foi registrada a superlua mais próxima da Terra desde 1948, e a próxima vez que a Lua cheia chegará ainda mais perto do nosso planeta será em 25 de novembro de 2034.

