Evento no Parque da Cidade valoriza empreendedorismo gastronômico com aulas-show

Como mais uma opção de lazer e entretenimento para o fim de semana, Brasília recebe o “Safras do Cerrado” entre os dias 23 e 25 de agosto no Parque Estações , localizado no Estacionamento 10 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek. Com entrada gratuita, o evento promete uma rica programação dedicada ao turismo gastronômico e ao fortalecimento do empreendedorismo local.

Durante os três dias, os visitantes poderão participar de aulas-show promovidas pela Cozinha Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), quando serão apresentadas demonstrações e degustações de bebidas típicas do Centro-Oeste, incluindo coquetéis de cachaça, mocktails, harmonizações de café com doces do Cerrado, além de vinhos acompanhados de pratos e queijos regionais.

O evento contará com a presença de oito renomados chefs de cozinha, entre eles Gil Guimarães, Thiago Paraiso, Leo Hamú, Marcos Antonio Façanha, e Ana Paula Sabbag. Todos prometem elaborar receitas com ingredientes locais para destacar o potencial culinário do Cerrado.

“Vamos criar um ambiente propício para a interação entre produtores, compradores, restaurantes e empresários do ramo alimentício, promovendo a comercialização dos produtos do Cerrado e estimulando a colaboração e o desenvolvimento econômico local,” afirma Pedro Henrique Moura, sócio-diretor do evento.

Além das atividades gastronômicas, o evento também promoverá painéis sobre a importância do segmento de produção rural e gastronômica no Distrito Federal. Esses talks contarão com a participação de figuras como Bárbara Lins, Marcia Zarur, Ana Paula Jacques e Leninha Camargo, além de um talk especial com Luis Carrazza, da Central do Cerrado, e a chef Eliane Regis, que irão compartilhar as experiências e conhecimentos sobre os sabores únicos do Cerrado.

A entrada para o Safras do Cerrado é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados antecipadamente através do site oficial . O evento é realizado pelo Ativa Instituto e Instituto Conecta Brasil, com apoio do Senac e do Governo do Distrito Federal(GDF), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

Serviço:

Safras do Cerrado

-Data: 23 a 25 de agosto de 2024

– Local: Estacionamento 10 – Parque da Cidade Sarah Kubitschek

– Horário de funcionamento:

– Sexta-feira: Das 18h às 22h

– Sábado: Das 12h às 22h

– Domingo: Das 12h às 20h

– Classificação indicativa: Livre

– Ingressos: Gratuitos mediante inscrição no site www.parqueestacoes.com.br

Para mais informações, acesse www.parqueestacoes.com.br ou siga @parqueestacoes.

