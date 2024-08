Redação GPS De viagem marcada? Saiba como tirar o visto americano de turismo

Quem já foi aos Estados Unidos ou está programando uma viagem para o destino sabe que o processo de tirar o visto de turismo pode ser o passo mais complicado quando o assunto é organizar uma ida ao país. Seja por causa do agendamento ou do formulário on-line de solicitação, toda ajuda é bem-vinda.

Sabendo disso, o GPS|Brasília te mostra o passo a passo:

1- Preencha o formulário on-line de solicitação

A primeira etapa para tirar o visto de turismo é feita online. No site da Embaixada, preencha o formulário chamado de DS-160 . A ficha precisa ser completada em inglês, mas a ferramenta View Tool Tip Help , que fica no topo da página, permite traduzir as perguntas para o português.

Atenção: anote o ID e a resposta de segurança que você selecionou, já que precisará dessas informações para acessar o seu DS-160 . Imprima a página de confirmação com o código de barras.

2-Pague a taxa e marque seu agendamento

Acesse o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) no site e siga as seguintes etapas:

Crie ou acesse a sua conta;

Selecione a categoria do visto que irá solicitar: para turismo, opte pelo visto B2;

Pague a taxa de solicitação, o chamado MRV. A taxa para visto de turista custa US$ 185,00;

Selecione onde e como irá receber o seu visto e o passaporte depois da entrevista;

Marque os seus agendamentos para cadastro no CASV e a entrevista de visto na Embaixada ou no Consulado;

Imprima a página de confirmação de agendamento do CASV ao finalizar.

Compareça ao seu agendamento no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) no site

Antes da entrevista presencial, complete o processo de cadastro no CASV. Nesse processo, você precisará de:

O passaporte atual e anteriores (se necessário);

Da página de confirmação da solicitação DS-160 com o código de barras de cada um dos solicitantes;

Da página de confirmação do agendamento no CASV;

De uma foto impressa colorida 5 x 5 cm ou 5 x 7 cm, dos últimos 6 meses e com fundo branco, somente em caso de agendamento nos consulados de Porto Alegre e Recife.

Vá à entrevista presencial

Na data agendada para você, será preciso comparecer à Embaixada ou ao Consulado para a entrevista.

Entrega do visto

Quando o documento estiver pronto, você receberá um e-mail. Você pode pegar os documentos no CASV ou recebê-los em casa via correspondência. Também há a possibilidade de alguém retirar o seu visto para você, mas é preciso levar uma cópia do seu documento de identidade e uma carta de autorização assinada.

Para rastrear o status da análise de sua solicitação de visto, é só acessar o site .

