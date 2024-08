Redação GPS Confraternização em comemoração ao Dia do Advogado reúne colaboradores da NWADV em Brasília

Para celebrar o Dia do Advogado, as sócias da NWADV Brasília, Carol Mendes e Tainah Mello, organizou um almoço especial para os colaboradores do escritório na última quinta-feira (15). O evento aconteceu na Churrascaria Fogo de Chão, no Lago Sul , e reuniu a equipe em um ambiente descontraído e propício para celebrar a data.

A escolha da churrascaria renomada foi um reflexo do prestígio e da importância que o escritório dá à sua equipe, sempre focada em oferecer um atendimento humanizado e eficaz para seus clientes.

A tarde foi marcada por momentos de confraternização, boas conversas e um cardápio de excelência, em uma celebração que reforçou o espírito de união e o compromisso do escritório com seus valores.

O Dia do Advogado, comemorado em 11 de agosto, remete à criação das primeiras faculdades de Direito do Brasil em 1827, e é uma data significativa para a advocacia no país.

A celebração, realizada pela NWADV Brasília, destacou a importância do trabalho coletivo e do ambiente colaborativo, características que têm impulsionado o crescimento do escritório em todo o território nacional.

Confira os cliques do almoço pelas lentes de Rayra Paiva:

Rayza Caxeta, Bianca Bassul e Eldacy Ferreira Giacomo Peres, Lúcia Couto e Silva, Graciele Oliveira e Daniel Oliveira Rodrigo Moreira, Fábio Luís e Daniel Oliveira Larissa de Paula, Millena Oliveira, Julia Machado e Ricardo Jr Bianca Bassul, Paula Cureau, Thaina Teles, Jaqueline de Castro e Maria Esuarda Siqueira Amilton Jr, Lívia Carneiro e Flávia Moura Laís Costa, Any Caroline, Luissa Diez e Letícia Camargo Flávia Benevides, Lívia Carneiro, Alessandra Silva e Bárbara Louise Rayza Caxeta, Inês Veríssimo e Isabela Malagutti Ana Carolina da Silva, Dede Jr e Laudia Maria Santos da Silva Carlos Henrique, Lara Magalhães, Elaynne Marques, Marcilene Luz e Kysllei Boaventura Paula Cureau, Carol Mendes e Inês Veríssimo Fábio Luís, Daniel Oliveira e Elton Sousa Elaynne Marques e Marcilene Luz Rayza Caxeta, Carol Mendes, Isabela Malagutti e Bianca Bassul Danielle Godoi e Aline Gadelha

