Balenciaga inaugura terceira loja no Brasil

Nesta segunda-feira (19), a Balenciaga inaugura sua loja no shopping Iguatemi, em São Paulo. Este é o terceiro espaço físico da marca espanhola em solos brasileiros, além do JK Iguatemi (também em São Paulo) e no Village Mall, no Rio de Janeiro.

Na boutique de 300m², estarão disponíveis para venda as coleções feminina e masculina ready-to-wear , bolsas, calçados, acessórios, óculos de sol e joias.

O projeto da nova loja foi realizado a partir do conceito Raw Architecture (remetendo a canteiros de obras e espaços abandonados), que a marca vem experimentando ao redor do mundo. No design , também foram aproveitados elementos já existentes, resultando no uso reduzido de matérias-primas – reforçando o compromisso da Balenciaga com a sustentabilidade.

O novo espaço da Balenciaga conta com pisos de concreto escovado, paredes e prateleiras feitas de lajes de concreto sem acabamento, grades no teto e sistemas de iluminação industrial. As prateleiras são de metal anodizado, e as mesas e os bancos são de alumínio envelhecido e alternativas veganas ao couro, fabricadas localmente.

