Caio Barbieri Apoio a Cleber Lopes cresce na corrida pela presidência da OAB-DF

Na disputa pela presidência da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ( OAB-DF ), o criminalista Cleber Lopes vem consolidando um possível favoritismo com a adesão de novos apoios representativos na entidade.

Na última semana, a secretária-geral adjunta do Conselho Jovem da OAB-DF, professora Nauane Buriti, e o conselheiro Marco Aurélio da Silva Melo, ambos inscritos na subseção de Taguatinga, anunciaram publicamente seu apoio à candidatura do criminalista.

Além disso, Nauane e Marco Aurélio também manifestaram apoio à chapa liderada por Bruno Caleo, um dos nomes mais cotados para concorrer à presidência da subseção de Taguatinga.

Os apoios se unem à lista de dissidentes da atual gestão, que incluem figuras influentes como a conselheira federal Cristiane Damasceno, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Eduardo Athayde, e os conselheiros Mareska Morena e Amaury Andrade.

Além das novas adesões, a base de apoio a Cleber Lopes já conta com nomes importantes na advocacia brasiliense, como Estefânia Viveiros, única mulher a presidir a OAB-DF, Thaís Riedel, candidata à presidência na eleição passada, e Jacques Veloso, secretário-geral na gestão de Juliano Costa Couto. As eleições estão previstas para ocorrer no mês de novembro.

The post Apoio a Cleber Lopes cresce na corrida pela presidência da OAB-DF first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .