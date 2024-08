Redação GPS Além do Plano Piloto: confira os participantes do Brasília Restaurant Week por região

A 30ª edição da Brasília Restaurant Week está movimentando o cenário gastronômico da capital e levando o festival para muito além do Plano Piloto. Com 15 anos de sucesso, o evento, que acontece até 8 de setembro, reúne mais de 150 restaurantes e oferece menus especiais com preços que variam de R$ 54,90 a R$ 149.

Entre os destaques desta edição , está a significativa participação de estabelecimentos localizados em regiões do Distrito Federal, como Águas Claras, Gama, Guará e Taguatinga.

Tradicionalmente menos contempladas em eventos dessa magnitude, essas regiões agora têm a oportunidade de mostrar a diversidade e a qualidade da gastronomia.

Ao todo, 23 restaurantes dessas localidades estão participando, apresentando menus criativos que vão desde pratos clássicos até inovações culinárias, preparados especialmente para o festival.

Em Águas Claras, por exemplo, o L’Entrêcote de Paris oferece o famoso Entrecôte Executivo, acompanhado do molho secreto da casa e batatas fritas à vontade, enquanto o Cantucci traz a lasanha de camarões ao bisque como prato principal.

Já no Guará, o Abbraccio Cucina Italiana se destaca com o Spaghetti Mignon, e o Barbacoa, localizado no Park Shopping, aposta no Bife Ancho com molho Belle Meunière.

Para os moradores de Taguatinga, o Coco Bambu, no Taguatinga Shopping, é uma das opções mais procuradas, oferecendo pratos como croqueta de carne de sol e espaguete com vegetais.

Na mesma região, a Helena Nolleto Confeitaria e Bistrô chama a atenção com o ceviche de caju e banana da terra e o filé ao molho de goiabada.

Além de proporcionar experiências culinárias de alta qualidade, a Restaurant Week também tem um viés solidário. Os clientes são convidados a contribuir com R$ 2 por menu, valor que será destinado à ONG Amigos da Vida, que apoia crianças portadoras do vírus HIV e constrói brinquedotecas em hospitais públicos do DF.

Veja os participantes por região:

Águas Claras:

Taian Sushi: com destaque para o Harumaki de legumes e o Yakisoba misto à moda do chef (Menu Plus, jantar a R$ 89,90) –

Quattro Pizza Bar: com destaque para o Mini Carpaccio e o Risoto de Camarão (Menu Plus, jantar a R$ 89,90) –

L’Entrêcote de Paris: com destaque para o clássico Entrecôte Executivo coberto com o molho secreto da casa servido com fritas à vontade e o cheesecake de chocolate e café (Menu Plus, almoço a R$ 68,90 e jantar a R$ 89,90) – DF Plaza

Vert Café: com destaque para os dadinhos de tapioca com geleia e o Filé mignon em cubos com aligot de batatas inglesas (Menu Plus, almoço a R$ 68,90 e jantar a R$ 89,90) – Av. das Araucárias, 785

Coco Bambu: com destaque para o croquete de carne de sol e o Camarão Coco Brasil (Menu Plus, almoço a R$ 68,90 e jantar a R$ 89,90) – DF Plaza

Caminito Parrilla: com destaque para a tortilla de brisket e a lasanha vegetariana de abobrinha com cogumelos trufados (Menu Plus, jantar a R$ 89,90) – Av. das Araucárias, 635

Cantucci: com destaque para a polpeta de lombinho e a lasanha de camarões ao bisque (Menu Plus, almoço a R$ 68,90 e jantar a R$ 89,90) – Av. das Araucárias, 635

Fred Restaurante: estreante, com destaque para o pastel de queijo e o filé ao molho de goiabada com arroz à piamontese (Menu Plus, almoço a R$ 68,90 e jantar a R$ 89,90) – R. Manacá, 01

Vero Trattoria Italiana: estreante, com destaque para o croquete a carbonara e a Tagliata de frango com fettuccine gorgonzola (Menu Plus, almoço a R$ 68,90 e jantar a R$ 89,90) – S4 Mall

Gama:

Tarumã Cozinha e Bar: com destaque para a abobrinha recheada e o medalhão de filé grelhado ao molho de queijo, acompanhado de arroz cremoso de geléia de pimenta (Menu Plus, almoço a R$ 68,90 e jantar a R$ 89,90) – Setor Central, AE. 6

Guará:

Abbraccio Cucina Italiana: com destaque para o Spaghetti Mignon e o Carbonara di Roma, servido com um cremoso molho de parmesão, pancetta e gema de ovo (Menu Plus, almoço a R$ 68,90 e jantar a R$ 89,90) – Park Shopping

Barbacoa: com destaque para o Bife Ancho (230g) e o Salmão (200g), servido com molho Belle Meunière (Menu Premium, jantar a R$ 109,00) – Park Shopping

Pecorino Bar e Trattoria: com destaque para Risotto de Cogumelos Trufados (vegetariano) e o Escalope de Filetto Al Vino Rosso com molho de vinho tinto e cebolas, acompanhado de purê de batatas (Menu Plus, almoço a R$ 68,90 e jantar a R$ 89,90) – Park Shopping

Casa Baco: com destaque para o Tartar de Pirarucu, caju e baru e o Arroz caldoso de brasato e abóbora (Menu Premium, almoço a R$ 89,00 e jantar a R$ 109,00) – Shopping Casa Park

Vinalla Vinhos: com destaque para o Ravióli de queijo cremoso e o Filé de Robalo ao Molho Cítrico com Risoto de Limão Siciliano (Menu Plus, almoço a R$ 68,90 e jantar a R$ 89,90) – Shopping Casa Park

Coco Bambu: com destaque para o Camarão Jangadeiro e o Camarão Mucuripe, com espaguete italiano, coberto com delicioso molho de tomate (Menu Plus, almoço a R$ 68,90 e jantar a R$ 89,90) – Park Shopping

Luzia Gastrô: com destaque para a croqueta recheada com mix de cogumelos, picles de cebola roxa e chiffonade de rúcula e a Linguiça caipira com molho agridoce acompanhado de purê de duas batatas (Menu RW, almoço a R$ 54,90 e jantar a R$ 69,90) – QI 2, Guará, voltado para a via EPTG

Octogonal e Sudoeste: