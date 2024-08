Agência Brasília Agências do trabalhador têm 431 vagas de emprego com salários de até R$ 3,5 mil

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 431 oportunidades de emprego abertas nesta terça-feira (20). O maior salário encontrado é de R$ 3.500 para uma vaga de mecânico eletricista de automóveis em Vicente Pires . Na mesma faixa, há um posto disponível para chefe de bar na Asa Sul (R$ 3.300), um para eletricista de instalação de veículos automotores e um para mecânico de motores a diesel (R$ 3.000) em Vicente Pires.

‌Empregadores também buscam por oito ladrilheiros em Águas Claras, com remunerações de R$ 2.200 a R$ 2.285, oito açougueiros para atuar sem local fixo e no Riacho Fundo II, com rendimentos de até R$ 2.277, e cinco pedreiros na Asa Sul e na Zona Industrial, em que os selecionados receberão de R$ 2.285,80 a R$ 2.800. No Núcleo Bandeirante, há duas oportunidades para técnico de edificações e duas para técnico mecânico (R$ 2.884), enquanto no Plano Piloto a demanda é por dois subchefes de cozinha (R$ 2.000) e um subgerente de restaurante (R$ 2.000).

Todas as chances contam com benefícios, além da remuneração. Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador , das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

