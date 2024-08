Marcella Oliveira Sob o céu de Brasília: Iguatemi realiza o Cine Open Air

Imagina a cena. Chaises para duas pessoas posicionadas de frente a um telão gigante. Almofadas e mantas aconchegantes garantem o conforto, enquanto aquecedores aliviam a brisa da noite . À medida que o sol se põe, as cores vibrantes do crepúsculo cedem espaço ao céu estrelado, criando uma moldura natural que enriquece a experiência de assistir a um filme .

Em um cenário deslumbrante onde o céu de Brasília se torna a tela de um espetáculo único, o Iguatemi Brasília traz uma experiência cinematográfica inovadora: o Cine Open Air, um resgate do conceito clássico de cinema ao ar livre, mas com um toque de sofisticação e exclusividade.

O evento será realizado em Brasília entre os dias 22 e 25 de agosto, no estacionamento do shopping, com dez sessões distribuídas entre os quatro dias. O cardápio será comandado pelo restaurante Piselli, além do serviço de bomboniere do Cinemark.

No mês passado, eu vivi uma experiência semelhante no Cine Vista no JK Iguatemi, em São Paulo, e recomendo: cada sessão é um deleite visual e uma vivência singular deliciosa que vale muito a pena. É a magia do cinema sob o céu estrelado.

Confira a programação:

Quinta-feira, 22 de agosto:

19h – Todos Menos Você (Classificação Indicativa: 16)

21h30 – Duna 2 (Classificação Indicativa: 14)

Sexta-feira, 23 de agosto:

18h30 – Os rejeitados (Classificação Indicativa: 16)

21h15 – Instinto Materno (Classificação Indicativa: 14)

23h15 – Anatomia de uma Queda (Classificação Indicativa: 14)

Sábado, 24 de agosto:

18h – Garfield – Fora de Casa (Classificação Indicativa: Livre)

20h15 – Zona de Interesse (Classificação Indicativa: 14)

22h30 – Oppenheimer (Classificação Indicativa: 18)

Domingo, 25 de agosto:

18h – Kung Fu Panda 4 (Classificação Indicativa: Livre)

20h – Ferrar i (Classificação Indicativa: 16)

Serviço

Cine Open Air

De 22 a 25 de agosto

Local: Iguatemi Brasília – Lago Norte

Ingressos a R$ R$ 210 (inteira); R$ 168 (Clientes Iguatemi ONE, XP e Visa Infinite – desconto de 20% em qualquer um dos assentos, limitado a um CPF)

Cada ingresso dá direito a uma chaise para duas pessoas.

Mais informações: Sympla

The post Sob o céu de Brasília: Iguatemi realiza o Cine Open Air first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .