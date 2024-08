Redação GPS Ronda da Moda GPS|Brasília: fique por dentro das novidades da semana

Semana após semana, estilistas e designers presenteiam os admiradores de seus trabalhos com novidades. Nesta edição da Ronda da Moda GPS|Brasília está o lançamento da Bvlgari , que acaba de apresentar a edição de 2024 da coleção Divas’ Dream .

Com silhuetas harmônicas e pedras preciosas vibrantes, a linha celebra a feminilidade e a beleza por meio de formas que lembram flores e símbolos naturais como a folha de ginkgo.

Fique por dentro das outras novidades:

Radiant: Loft747 lança coleção elegante e atemporal

A marca paulista acaba de lançar sua nova coleção chamada Radiant, que faz uma ode à beleza natural e à sofisticação atemporal, com peças pensadas para destacar a feminilidade e a elegância de quem a veste. A linha abrange uma gama de modelos que mesclam o clássico com as tendências atuais, utilizando linho, bordados, babados, detalhes florais e composições bicolores.

Peças em tecido de paetê remetem ao brilho do sol, enquanto o linho, conhecido por sua elegância e conforto, ganha destaque nesta temporada, refletindo o frescor do verão.

BOSS anuncia nova coleção com NFL

Após a estreia da colaboração no ano passado, e logo após o badalado lançamento da primavera, a BOSS e a National Football League (NFL) estão de volta com sua segunda coleção colaborativa para este ano, antes da próxima temporada 2024 da NFL.

A campanha BOSS x NFL desta temporada — juntamente com a plataforma #BeYourOwnBOSS — celebra a fusão da grandeza do futebol americano com moda e estilo, e apresenta um time excepcional de jogadores do esporte, expandindo para incluir uma nova equipe na coleção.

Calvin Klein revela nova campanha estrelando MINGYU

Dirigida por AJ Duan e fotografada por Park Jong Ha, a campanha destaca o cantor, seu estilo único e sua personalidade em um backdrop azul e laranja, onde o mix de cores vibrantes e gradientes complementam a sua energia e linguagem corporal. MINGYU veste o clássico jeans CK em modelagens amplas e atemporais que remetem aos anos 90 e trazem lavagens de azul claro, médio e escuro.

Ferragamo FW24: Novos saltos para a temporada

A grife apresenta três modelos que fogem do convencional, perfeitos para quem gosta de inovar sem perder a essência clássica e elegante. Criado em uma peça única de couro macio sem costuras, o T-Strap Pump chama a atenção por sua silhueta notável.

A peça envolve o tornozelo com uma tira dupla, dando simultaneamente um efeito contemporâneo, feminino e suave, ornando perfeitamente com o salto agulha redondo embutido na sola. Disponível nas cores Bordô, Verde Oliva, Vermelho e Preto, é perfeito para a temporada de inverno.

NIINI lança coleção-cápsula em Dijon, a nova cor da temporada

Em contagem regressiva para o início da primavera, NIINI celebra o florescer como o começo de novos ciclos. Com Spring Seed, a marca autoral de Carol Celico traz inspiração de sua própria essência com tradução ainda mais moderna.

Investindo no Dijon, tom de amarelo mostarda que cativou o público mundo afora, a label reforça seu estilo clássico com peças para qualquer momento do dia a dia e que facilmente se adaptam ao guarda-roupa de meia-estação.

PUMA e Guadalupe homenageiam São Paulo em nova collab global

A marca global de moda esportiva PUMA se une à Guadalupe, principal loja referência em sneakers e streetwear no Brasil e América Latina, para lançar a collab global ‘PUMA x G DLP – Cidade Cinza’, que presta homenagem à cidade de São Paulo, sintetizando a monocromia da capital paulista vista de cima.

As peças da colaboração PUMA x G DLP homenageiam a característica cinza, rica em nuances, camadas e texturas de São Paulo através do clássico sneaker Clyde e da jaqueta T7. A cidade é retratada nos produtos através da mistura de diversos tons de cinza, espalhados desuniformemente em diferentes materiais como couro, nobuck e camurça, remetendo à formação caótica e única que compõe a paisagem local.

Para o desenvolvimento das peças, as marcas contaram com a participação de Pedro Andrade, designer e uma das principais referências em moda nacional, responsável pela direção criativa da colaboração.

Highstil lança collab com Mauricio Duarte

A marca masculina Highstil, que está sempre em busca de práticas respeitosas para o meio ambiente, lança collab inédita com o jovem estilista indígena do povo Kaixana, Maurício Duarte. A linha de t-shirts conta com estampas autorais e foi toda desenvolvida a partir da reciclagem de resíduos do café que seriam descartados.

“A colaboração nasce do começo do meu trabalho. Fizemos um recorte das xilogravuras com referências aos rios e seus caminhos, principalmente da região do Amazonas. Além disso, elas representam a minha graduação na faculdade e que fala muito sobre o processo manual”, diz o estilista.

Essa collab marca o retorno de Maurício à pintura à mão de uma maneira não industrializada, mas feita artesanalmente, pela serigrafia. São desenhos autorais inspirados nas belezas naturais do Amazonas e o resultado pode ser visto em quatro modelos de camisetas que imprimem estilo e história.

Ryzí e Neriage se unem em collab inédita

O resultado do casamento das duas marcas foi a bolsa Origami, que nasceu a partir da representação da dobradura feita com o papel, que remetem ao característico plissado da Neriage, ao tridimensional da Ryzí.

A bolsa, que estreou no desfile de verão 2025 da designer Rafaella Caniello, chega nas cores preto, canela e prata, e nas versões clutch, tradicional e grande.

