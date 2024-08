Redação GPS Marca brasileira aparece em nova temporada da série Emily in Paris

Em uma série que se destaca pelos looks icônicos usados pelas protagonistas, uma marca brasileira ser reconhecida é mais do que justo. Nos primeiros episódios da quarta temporada de Emily in Paris , Mindy, interpretada por Ashley Park, vestiu PatBo .

Selecionado pela própria atriz e pela equipe de styling da série, o look é composto por um body e saia longa, com a estampa Jasmine, desenhada à mão para a coleção primavera 2023.

“Nossa relação com a Ashley Park ganhou ainda mais destaque quando ela nos prestigiou em um desfile da PatBO na NYFW. Desde então, construímos uma história de muito carinho e respeito”, compartilhou Patricia Bonaldi.

