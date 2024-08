Caio Barbieri Gilmar Mendes recebe comenda da Ordem do Mérito Anhanguera em Goiás

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes foi agraciado, no sábado (17), com a comenda da Ordem do Mérito Anhanguera, uma das mais altas honrarias concedidas pelo Estado de Goiás. A condecoração reconhece personalidades que se destacam por suas contribuições relevantes à sociedade goiana.

“Ontem, tive a alegria de receber a Comenda da Ordem do Mérito Anhanguera no Palácio das Esmeraldas. Trata-se de uma honraria que prestigia personalidades que se destacam por ações relevantes prestadas ao Estado de Goiás. Agradeço, na pessoa do Governador Caiado, a todos os goianos”, declarou Gilmar Mendes.

A comenda da Ordem do Mérito Anhanguera é tradicionalmente conferida a indivíduos que, por suas realizações e dedicação, promovem o desenvolvimento e a valorização de Goiás.

Durante o evento, o governador Ronaldo Caiado destacou a importância do ministro na defesa da Constituição e na promoção da justiça no Brasil, quando ressaltou que Mendes tem desempenhado um papel importante no fortalecimento das instituições democráticas.

