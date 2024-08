Caio Barbieri Deputado reage após jornal expor tentativa de golpe com nome de Silvio Santos

O deputado federal Alberto Fraga (PL-DF) reagiu após o Metrópoles expor, neste domingo (18), um oportunista que tentou se aproveitar do falecimento do apresentador Silvio Santos, que teve o óbito confirmado na manhã do último sábado (17), para pedir dinheiro sob a justificativa de ser necessário para o enterro do principal comunicador do País.

Na mensagem, o golpista alegava ser a também apresentadora Patrícia Abravanel, filha do dono do SBT, e dizia que, com a morte, a família não teve acesso à herança, o que “justificaria” o pedido por Pix.

“Dá pra acreditar na covardia e ousadia da bandidagem?”, enfureceu-se o parlamentar.

No post, divulgado por Fábia Oliveira, com vários erros gramaticais e de pontuação, o criminoso tentava convencer os fãs de Senor Abravanel a contribuir para o sepultamento do artista.

“Oi ( sic ) boa tarde ( sic ) aqui é a Patrícia Abravanel ( sic ) meu pai morreu e não tivemos acesso a ( sic ) herança dele ainda e precisamos de dinheiro para o velório e enterros ( sic ) se puder estar ajudando vou mandar minha chave Pix”, dizia o texto.

