Choro Livre recebe trio com violino, trombone de vara e cavaquinho

Um violinista que deixou as orquestras sinfônicas para se dedicar à música popular, uma cantora que toca trombone de vara e um doutor em cavaquinho são as atrações do Choro Livre Convida desta quarta-feira (21). João Dias, Mirian Marques e Danilo Martins são os artistas que subirão ao palco do Clube do Choro.

Com centenas de shows realizados ao longo dos últimos 30 anos, o Choro Livre é formado por Reco do Bandolim, Henrique Neto (violão de sete cordas), George Costa (violão de seis cordas), Marcio Marinho (cavaquinho) e Valério Xavier (percussão).

O grupo já levou o choro de Brasília a 38 países dos cinco continentes, gravou três discos e dividiu o palco com Paulo Moura, Sivuca, Dominguinhos, Paulinho da Viola, Hermeto Pascoal, Armandinho Macedo, Altamiro Carrilho e outros grandes nomes da MPB.

Dia 21/08:

19h30 – Choro Livre Convida João Dias, Mirian Marques e Danilo Martins

Dia 24/08:

11h00 – Ensaio Aberto dos alunos e professores da Escola Brasileira de Choro (estacionamento 10 do Parque da Cidade)

11h00 – Piquenique Chorão com Dona Dinha (área externa do Espaço Cultural do Choro)

12h00 – Feijoada com Samba (área externa do Espaço Cultural do Choro)

Serviço

Complexo Cultural do Choro de Brasília

Dia: 21 de agosto (quarta-feira) e 24 de agosto (sábado)

Endereço: Espaço Cultural do Choro – Setor de Divulgação Cultural – Eixo Monumental

Telefone: (61) 3226-3969

Acesso livre e gratuito para Choro Livre Convida, Ensaio Aberto e programação infantil

