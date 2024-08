Redação GPS Benigna Venâncio e Eliane Martins se unem em nova coleção

Depois de terem se conhecido por meio de amigos em comum, no Dia das Mães de 2024, Benigna Venâncio e Eliane Martins realizaram a primeira collab. Agora, as duas se uniram novamente em mais uma coleção especial.

Enquanto a joalheira querida em Brasília ficou por conta dos desenhos dos looks, Eliane foi a responsável pela confecção. “A coleção destaca as três Trindades e todas as peças foram criadas por linho 100% importado” , conta Benigna.

No vip lounge do Royal Tulip, a dupla organizou um coquetel de lançamento. Nos dois dias de evento, mais de cem convidadas foram prestigiar o trabalho das duas.

O encontro contou com música do DJ Japa, além do buffet composto por itens trazidos por Benigna da Fazenda Canaã.

Confira os registros do coquetel:

Benigna Venâncio Benigna Venâncio Lilian Martins e Benigna Venâncio Tânia Venâncio, Benigna Venâncio e Fabiano Venâncio Lilian Martins, Ana Rosa Coelho e Benigna Venâncio Lilian Martins, Cristina Salaro e Benigna Venâncio Rosana Araújo, Romana Araújo, Benigna Venâncio e Ruth Araújo de Paula Mirley Diniz e Cecília Machado Gomes Ana Carla Lemos e Tânia Venâncio Ana Carla Lemos e Paula Lacerda Cristiane Brasil e Márcia Matos Cristiane Brasil, Benigna Venâncio e Márcia Matos Marcelo Chaves DJ Japa

