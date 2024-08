Anna Salles Você se lembra do Beetlejuice de 1988? A chance de rever na telona é agora

“Beetlejuice: Os Fantasmas se Divertem” (1988), dirigido por Tim Burton, retorna aos cinemas em exibição especial pela Warner Bros., que ocorrerá entre os dias 15 e 21 de agosto. Essa reexibição não só reacende a magia de um dos filmes mais emblemáticos dos anos 80, mas também prepara o terreno para a aguardada sequência: “Beetlejuice: Os Fantasmas Ainda se Divertem” , cuja estreia está marcada para o dia 5 de setembro, com a pré-venda de ingressos começando em 23 de agosto.

O filme original é uma explosão de ideias, caracterizada por uma execução que, embora flerte com o caos, encanta justamente por essa abordagem ousada. Michael Keaton entrega uma performance inesquecível como o demônio Beetlejuice, com uma energia frenética que mistura o grotesco com o cômico de maneira única. A narrativa, embora por vezes quase desande, encontra sua força na execução visual e no humor ágil que permeia toda a obra.

Apesar dos mais de trinta anos desde o lançamento, “Beetlejuice” ainda ressoa com frescor. A direção criativa de Burton, que mais tarde se consolidaria como um verdadeiro ícone do cinema, mostra aqui seu potencial máximo, trazendo um novo sopro de vida a um gênero que, na época, parecia estar em declínio. O filme não é apenas mais uma adição ao catálogo dos blockbusters; é uma experiência em si, oferecendo algo novo e diferente a cada vez que é revisitado.

“Beetlejuice” também se destaca por ser uma obra que prova que artistas imaginativos têm o poder de revitalizar gêneros esquecidos, algo que o enredo do próprio filme, com seus mortos-vivos e mundos paralelos, metaforicamente espelha. A mistura de comédia, terror e surrealismo cria uma bagunça atraente que se tornou uma das experiências visuais mais surpreendentemente agradáveis da época e que continua a encantar gerações.

Com a continuação chegando, o público terá a chance de revisitar Winter River e alguns de seus personagens icônicos. Na nova trama, Lydia (Winona Ryder) enfrenta um novo desafio quando sua filha, Astrid ( Jenna Ortega ), descobre o modelo da cidade no sótão e abre o portal para o Além, trazendo Beetlejuice (Michael Keaton) de volta à cena para mais confusão. Esse retorno promete trazer a mesma mistura de humor sombrio e caos sobrenatural que tornou o original um clássico.

