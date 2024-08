Redação GPS Tudo sobre a lenda da TV! Fique por dentro dos fatos relacionados a Silvio Santos

Você sabia que o nome de batismo de Silvio Santos é Senor Abravanel? E que o apresentador era filho de dois imigrantes judeus? Já tinha ouvido falar que seu sanduíche preferido era de filé-mignon com queijo? Neste sábado (17), no especial de matérias do GPS|Brasília em homenagem ao gênio da comunicação, listamos algumas curiosidades referentes ao carioca.

Olha só:

Silvio nasceu no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro;

Senor Abravanel tinha cinco irmãos;

Na década de 40, Silvio começou a trabalhar como camelô nas ruas do Rio;

O carioca se formou em contabilidade;

Para chamar a atenção das pessoas, ele aprendeu a fazer truques com moedas e baralhos;

Foi um diretor de fiscalização da prefeitura do Rio que fez com que Silvio entrasse de vez no mundo da comunicação;

Ainda em 46, ele chegou a passar no primeiro teste para locutor, mas desistiu por achar o salário baixo;

Silvio Santos se mudou para São Paulo em 1950, depois de fazer um passeio pela cidade;

Ele entendia bem de computador e usava o Instagram e o Facebook;

Louro-escuro-acinzentado 7 era a cor que ele usava para pintar o cabelo. O retoque era feito a cada 15 dias;

Quando ganhava presente caro, sua primeira reação era “Mas por que isso?”;

Doces eram seus pontos fracos;

O apresentador tinha o hábito de provar o lanche dos colegas de trabalho;

Silvio era alérgico a perfumes;

A mãe do empresário, Rebeca Caro, não gostava de Senor e o chamava de Silvio;

Silvio Santos se candidatou à Prefeitura de São Paulo duas vezes, em 1988 e 1992;

Em 1989, Silvio tentou disputar a eleição presidencial de 1989, a primeira pelo voto direto após a ditadura militar, pelo Partido Municipalista Brasileiro (PMB);

O dono do SBT tinha uma leve tendência hipocondríaca;

Silvio tinha seis filhas, 14 netos e quatro bisnetos;

Além de Patrícia Abravanel, sequestrada em 2001, Silvio teve uma irmã vítima de sequestro, em 1995;

O dono do SBT já chegou a distribuir R$ 10 mil por mês em formato de “aviãozinho”.

