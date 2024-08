Yumi Kuwano Saiba quais são os próximos feriados do ano

Ainda está sonhando com aquela folguinha de feriado para planejar uma viagem rápida ou só tirar alguns dias para relaxar sem compromissos na agenda? Realizar isso vai ser difícil, mas não impossível. O ano de 2024 realmente não está sendo nada bom para os trabalhadores, porque a maioria dos feriados caiu no fim de semana . Em todo o ano, sete datas nacionais caíram ou vão cair em dia útil e apenas três próximo ao fim de semana — na segunda ou sexta —, o chamado feriado prolongado.

Mas a boa notícia é que o segundo semestre ainda nos reserva um desses fins de semana prolongado. O dia 15 de novembro, quando se comemora a Proclamação da República, vai ser em uma sexta-feira. Os brasilienses ainda contam com o dia 30 de novembro, Dia do Evangélico, mas neste ano a data também cai no sábado.

Novo feriado nacional

Este ano será o primeiro em que o Dia da Consciência Negra será feriado nacional. Em dezembro de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei que declara o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra como feriado em todo o país após a aprovação do texto no Congresso Nacional no fim de novembro.

Confira quais são os próximos feriados:

7 de setembro (Independência do Brasil) – sábado

12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida) – sábado

2 de novembro (Finados) – sábado

15 de novembro (Proclamação da República) – sexta-feira

20 de novembro (Dia da Consciência Negra) – quarta-feira

30 de novembro (Dia do Evangélico) – sábado

25 de dezembro (Natal) – quarta-feira

