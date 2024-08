ESTADÃO CONTEÚDO Políticos e empresas lamentam morte de Silvio Santos

A morte do apresentador e empresário Silvio Santos , na manhã de hoje, em São Paulo, teve grande repercussão no ambiente político e econômico, com as principais autoridades do País manifestado solidariedade à família.

Em seu perfil na rede social X, antigo Twitter, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a trajetória do comunicador, que iniciou a vida profissional como ambulante e se tornou dono da rede de televisão SBT, além de empresas em diversos setores. O presidente também ressaltou o trabalho do apresentador à frente de programas de televisão e ressaltou que “era uma das pessoas mais conhecidas e queridas do nosso País”.

Também por meio das redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que o Brasil perdeu um de seus maiores comunicadores. “Sua trajetória pessoal, familiar e profissional é exemplo para todos os brasileiros”.

Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou que a magnitude alcançada pelo carisma, pela versatilidade e pelo talento de Silvio Santos o tornou imprescindível como um dos maiores comunicadores de entretenimento. “O Brasil se despede, neste sábado, de Silvio Santos, nome maior da televisão brasileira”, disse em nota.

Já o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Roberto Barroso, salientou que Silvio Santos tem uma história de sucesso empresarial que sempre será exemplo. “Um empreendedor que, do zero, criou uma das maiores emissoras de televisão do país. Deixará marca eterna na comunicação brasileira por sua conexão única com o público e que atravessou gerações”.

Outros ministros do STF também manifestaram pesar pela morte de Silvio Santos. O ministro Alexandre Moraes disse, em nota, que o apresentador era “trabalhador, competente e visionário, sempre soube se comunicar – geração após geração – com todos os brasileiros e brasileiras com sinceridade, alegria e, acima de tudo, muita humildade”.

O ministro Luiz Fux ressaltou que por meio de sua comunicação, o comunicador Santos fez o público brasileiro usufruir na plenitude ao direito à felicidade. “Estava sempre sorrindo. Nutriu os brasileiros do sentimento da alegria dominical que conduzia as famílias a se reunirem para assisti-lo”.

Já o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, destacou o carisma e o empreendedorismo de Silvio Santos. “foi um dos responsáveis pela consolidação da televisão no Brasil, especialmente a partir da criação do SBT, que chegou a ser a segunda maior emissora do País”, disse.

A Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) também manifestou pesar com a perda do empresário e ressaltou a atuação do apresentador no segmento de capitalização com a Tele Sena. “Com sua Tele Sena e a associação da Liderança Capitalização à Fenacap, Silvio Santos foi pioneiro em fomentar os títulos e disseminar sua relevância para o País”.

Ao manifestar seu pesar pela morte de Silvio Santos, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ressaltou que o comunicado era um artista com múltiplos talentos, comunicador nato, que deixa um legado ao País que jamais será esquecido.

