Fernanda Moura Para a história! Confira alguns dos programas históricos de Silvio Santos

Um verdadeiro professor de comunicação. Do jornalismo ao entretenimento, da TV à rádio, Silvio Santos mudou a maneira de comandar um programa de televisão . Com risada marcante e contagiante, um dos maiores comunicadores do Brasil se sentia em casa quando estava no palco.

Com sorriso farto e jeito inédito de usar o microfone, o apresentador tratava o público com muito afeto e até o chamava de “meus colegas de trabalho”.

Acompanhado por gerações de espectadores, foi em 1976 que ele deixou a Globo e, em 1981, criou sua própria emissora, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

Entre os momentos que marcaram seus programas, Silvio decidiu fazer uma brincadeira e acabou caindo, microfonado, em um tanque de água e, em seguida, começou a rir.

Mais de cem músicas, dança, competição, pegadinhas, prêmios e gincanas faziam parte de seus programas dominicais.

Na TV, foram tantos bordões que ficarão para sempre na memória do brasileiro. “Silvio Santos vem aí”, “Quem quer dinheiro”, “É com você, Lombardi”, “Silvio Santos é coisa nossa” e até o “Maôê” são apenas algumas das frases marcantes.

Como uma forma de homenagem do GPS|Brasília ao gênio da comunicação, separamos alguns dos programas mais famosos de Silvio. Confira:

Vamos Brincar de Forca

Após estrear na TV Paulista (que pouco seria comprado pela TV Globo), fez tanto sucesso com o jogo de palavras que foi convidado a expandir sua participação. Em 2012, ganhou uma nova versão no SBT.

Programa Silvio Santos

Em sua estreia, em 2963, o programa era constituído pelas atrações Cuidado com a Buzina, Justiça dos Homens e Para Ganhar é só Rodar.

Com a fundação do SBT, em 1981, o Programa Silvio Santos se tornou uma das bases da emissora aos domingos, um agrupamento de programas clássicos como Namoro na TV e Topa Tudo por Dinheiro, e quadros como a famosa Câmera Indiscreta.

Qual é a Música

Originalmente exibido entre 1976 e 1991, o programa desafiava os conhecimentos musicais de famosos. Em uma das provas, os participantes precisavam identificar uma canção a partir de poucas notas ao piano.

Porta da Esperança

O público mandava ao programa, exibido entre 1984 e 1996, cartas nas quais contava algum desejo pessoal importante. Os escolhidos iam ao estúdio, contavam suas histórias e esperavam para ver se do outro lado da porta estava o objeto de sua esperança.

Topa Tudo por Dinheiro

Os famosos aviõezinhos de dinheiro eram jogados para a platéia no Topa Tudo por Dinheiro, exibido entre 1991 e 2001. No programa, as pessoas subiam ao palco e participavam de desafios para ganhar diferentes valores em dinheiro vivo.

Pião da Casa Própria

Depois de passar por outros programas, se tornou uma produção própria em 1987 no “Pião da casa própria”. O fim, após dois anos, não significou a morte do pião, já que ele ainda apareceu em diversas outras atrações ao longo dos anos.

Show de Calouros

Um dos programas mais longevos do Programa Silvio Santos, exibido entre 1977 e 1992, Show de Calouros tratava-se de uma competição de talentos entre espectadores, que se apresentavam para um júri formado por comediantes, artistas e outros, como Pedro de Lara, Nelson Rubens, Flôr e Elke Maravilha.

Em Nome do Amor

A clássica pergunta de Silvio, “É namoro ou amizade?”, ficou conhecida nesse programa. Em Nome do Amor mesclava declarações de amor de admiradores secretos, flerte e bailinho. Silvio realizava uma entrevista para ajudar os indecisos.

Show do Milhão

Fenômeno de audiência, Show do Milhão era uma espécie de brincadeira de perguntas e respostas que prometia um prêmio milionário para o vencedor. Além de marcar gerações na TV, o programa virou até um jogo de computador.

Originalmente no ar até 2003, o programa ganhou outra versão em 2009.

Casa dos Artistas

Entre 2001 e 2004, o programa contou com quatro edições. O reality show conquistou o público ao confinar participantes famosos em uma casa, na disputa por um prêmio. A Casa dos Artistas teve Bárbara Paz, Supla. Alexandre Frota, André Gonçalves, Suzana Alves, Joana Prado, Agnaldo Timóteo e Solange Frazão.

The post Para a história! Confira alguns dos programas históricos de Silvio Santos first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .