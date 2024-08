Redação GPS Moradores da Asa Norte fazem protesto pedindo mais segurança

Os moradores e trabalhadores da Asa Norte, realizaram um protesto na manhã deste sábado (17) em resposta à sensação de insegurança na área. A manifestação ocorreu na W3 norte, na altura das quadras 505 e 506.

Entre as principais reclamações dos protestantes estão a ausência de policiamento, o aumento do tráfico de drogas, os furtos constantes e ameaças aos comerciantes. Roubos de cabos de energia também têm sido frequentes, o que afeta o fornecimento de energia elétrica na região.

Durante o protesto, a população segurou faixas cobrando ações do governo e mais presença da força policial.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) o patrulhamento acontece diariamente, mas o aumento do número de moradores de rua em algumas quadras da Asa Norte complica o trabalho dos policiais.

