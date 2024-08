Pedro Reis Conheça os 43 ambientes da CASACOR Brasília 2024

A Casacor Brasília 2024 abriu suas portas na última quinta-feira (15), apresentando uma edição repleta de criatividade e inovação. Com o tema “De presente, o agora”, a mostra convida o público a refletir sobre o legado que queremos deixar para as futuras gerações, abordando temas como ancestralidade, sustentabilidade e consciência social.

Nesta 32ª edição, o evento reúne 43 ambientes assinados por 71 profissionais, que exploram uma ampla gama de estilos e conceitos, destacando o melhor da arquitetura e do design contemporâneo. Entre os destaques, estão nomes consagrados e novos talentos que prometem encantar os visitantes.

Veteranos na Casacor, Walléria Teixeira e Ney Lima , com 26 anos de participação, retornam com a Adega, enquanto Miguel Gustavo, com 22 edições no currículo, apresenta o Loft Ancestral. Larissa Dias, em sua 15ª participação, assina o ambiente Tempo Sagrado, e Márcio Corrêa retorna à mostra com seu décimo projeto, intitulado Meu Ryokan.

Priscila Gabriel, do Studio Pipa, participa pela sétima vez com o Escritório TRK na Esfera, enquanto Angela Cambraia volta à mostra ao lado da filha Elba Cambraia para criar Respiro, a loja de aromas desta edição. Renata Ciccarini também retorna, assinando o espaço Com Viver, assim como Renata Vieira, Laísa Figueiredo e Juliana Velloso (Studio Arch+), responsáveis pela Casa Conectada Claro.

Outros destaques incluem Guilherme Bussamra e Elisa Fraga, do Guel Arquitetos, com o ambiente Universo Anacrônico, e Erick Camilo, que participa pela segunda vez com o Loft Breton. Marcella Schiavoni e Felipe Zorzetto, do Studio Varanda, criaram a Suíte do Casal, enquanto Ricardo Secunho e Yasodhara Chaibub, da Rysc Arquitetura, assinam a Varanda Oásis.

A mostra também conta com o talento de Maria Araujo, que homenageia a arquiteta Lina Bo Bardi com o projeto Casa BYD, e Angela Feitoza, que, ao lado de Maria Carolina Feitoza, assina a Joalheria da mostra. Orestes Blanco e Rosa Maranini participam com a Casa BRB.

Maria Paula Leite e Carolina Mesquita, do Studio Vírgula, unem forças com Matheus Silva e Lucas Oliveira, do Studio Vanguarda, para criar o Lounge SV². Débora Bardales e Juliana Castro assinam a Galeria, enquanto Daiana Pontes apresenta a Oficina de Arte – Fier. Mariana Lombardi; Lisi Sandri; Luciano Pena e Vinícius Alano (Três Arquitetura); e Marina Chaves e Victor Grimaldi também participam com projetos que destacam a originalidade e a inovação.

Entre as estreias, estão Daiany Gimenes, responsável pela entrada e praça, e Arielle Martins, que apresenta Sonho de um Verão. Chris Arantes e Leandro Naya assinam o Studio Steel, enquanto Isadora Burjack e Julia Fonseca criam o Lavabo Pausa. Mariana Leal, do escritório Morada 31.12, apresenta o loft Morada 11.11, e Anastácia Hersen e Matheus Mendes trazem o Loft Alimento do Corpo, da Mente e da Alma.

A lista de estreantes inclui ainda Glauter Suassuna Diniz, com “Olhar de Isadora” por Espectro Oftalmologia; Alessandra Oliveira (Tudo Arquitetura e Construção), com o Consultório do Cirurgião Plástico; e Lucas Machado, com o Refúgio Rio Quente Resorts. Gabriela Schinzel e Agustin Roca assinam o Oja Bar, enquanto Eliene Lucindo apresenta o Espaço Encontro.

A mostra também conta com a dupla Joyce França e Marcelo Motta, responsáveis pelo Café La Boulangerie, e a arquiteta Luciana Canalli, que representa o escritório On Arquitetura com o Restaurante CUCAN. Jota Pacini participa pela segunda vez com o ambiente Olhar Tribal. Ana Luísa Zinato e Juliana Oliveira, da Olzi Arquitetura, fecham a lista com o projeto Le Jardin por Bella Salvati.

Serviço:

32ª Casacor Brasília

Quando: 15 de agosto a 16 de outubro de 2024

Onde: Arena BRB Mané Garrincha

Visitação: terça a sexta-feira, das 15h às 22h; sábados e feriados, das 12h às 22h; domingos, das 12h às 21h

Ingressos: R$96 (inteira) e R$48 (meia), no site oficial do Casacor . Crianças até 11 anos não pagam

The post Conheça os 43 ambientes da CASACOR Brasília 2024 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .