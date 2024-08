Redação GPS Com Disney na liderança, ranking aponta os parques mais visitados do mundo

Como já era de se esperar, o ​​Walt Disney World Resort Orlando tem o parque temático mais visitado do mundo. De acordo com ranking do Theme Index and Museum Index 2023, relatório anual da Themed Entertainment Association (TEA), o Magic Kingdom está na liderança dos parques mais procurados.

Só em 2023, o Magic Kingdom recebeu 17,72 milhões de visitantes, o que representa um aumento de 3,4% quando comparado ao número de 2022. Ainda no ano passado, dos 25 parques mais populares, 12 são ligados à Disney e cinco pertencem à Universal.

Assim como há dois anos, em 2023, o Disneyland Park, no Disneyland Resort, em Anaheim, na Califórnia, aparece em segundo lugar na lista. Em seguida está, novamente, o Universal Studios Japan, em Osaka, no Japão.

Quando analisada apenas a América Latina, o Brasil tem o parque mais visitado do mundo em 2023. O Beto Carrero World, em Penha (SC), registrou 2,79 milhões de visitantes, crescimento de 20% em relação a 2022.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beto Carrero World (@betocarrero)

Entre os dez locais mais populares da América Latina, outro brasileiro marca presença. O Hopi Hari aparece na 8ª posição, com 720 mil visitantes.

Confira os 10 parques temáticos mais visitados do mundo em 2023:

Magic Kingdom, Walt Disney World Resort Orlando, Flórida – 17,72 milhões;

Disneyland Park, Disneyland Resort, Anaheim, Califórnia – 17,25 milhões;

Universal Studios Japan, Osaka, Japão – 16,00 milhões;

Tokyo Disneyland, Tokyo Disneyland Resort, Tóquio, Japão – 15,10 milhões;

Shangai Disneyland, Xangai, China – 14,00 milhões;

Chimelong Ocean Kingdom, Zhuhai, China – 12,52 milhões;

Tokyo Disney Sea, Tokyo Disneyland Resort, Tóquio, Japão – 12,40 milhões;

Epcot, Walt Disney World Resort Orlando, Flórida – 11,98 milhões;

Disneyland Park, Disneyland Paris Resort, Paris, França – 10,40 milhões;

Disney’s Hollywood Studios, Walt Disney World Resort Orlando, Flórida – 10,30 milhões.

