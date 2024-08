Fernanda Moura Ao lado do marido, Margot Albuquerque recebe amigos para comemorar aniversário

Margot Albuquerque é o reflexo perfeito de seu signo. A leonina que cativa bons amigos por todos os lugares que passa ama celebrar a vida, fazer festas e receber convidados . E foi exatamente assim que ela passou seu aniversário de 45 anos.

Nessa sexta-feira (16), ao lado de seu marido, Diomédio Santos, a aniversariante abriu as portas de sua residência para cem amigos com quem não poderia deixar de passar essa data. “Selecionar apenas cem convidados foi uma tarefa difícil, já que, felizmente, tenho muitas pessoas que gosto muito” , compartilha Margot.

Personalidade muito querida em Brasília, a anfitriã recebeu essa nova fase com muita animação, como já era de se esperar por todos que a conhecem. Em uma das maiores festas que já fez para comemorar seu aniversário, as atrações musicais escolhidas foram os DJs Edy e Rafa Rios, além do tenor Thiago Arancam.

Com decoração de Fernanda Leão, sócia da Petite Eventos, a ambientação com tons de dourado e preto acendeu o clima de balada da noite.

Além das bebidas assinadas pela Drinks Mixzz, o buffet ficou por conta do renomado Marcelo Petrarca, enquanto os doces foram criados pela Cake Forever.

Confira os cliques da festa feitos por Vanessa Castro:

Margot Albuquerque e Diomédio Santos Bella Salvati e Duda Portela Amorim Flay Leite Flávia Toledo e Bia Araújo Geórgia e Luiz Deluca Tatiana Lacerda Marcelo Portella, Agenor Neto, Eugênio Lacerda e Luís Deluca Sérgio Kniggentorf e Daniela Kniggentorf Pedro Zebral, Gustavo Crepaldi, Youssef Nasr Margot Albuquerque, Daniela Kniggentorf, Falvia Toledo e Bia Araújo Mariana Souza e Felipe Antoneli Margot Albuquerque, André Brag, Raquel Portella e Marcelo Portella João Rodopoulos, Giovanna Rezende e Márcia Rezende Juliana Leão, Margot Albuquerque e Marta Martins Laisa Figueiredo e Ticiano Figueiredo Carlos Eduardo e Marta Martins Bob Lima, Margot Albuquerque e Lílian Lima Bia Araújo e Isabela Lira André Braga e Adriana Chaves Alexandre e Candice Jobim Amílcar Ribeiro e Poliana Soares Bebel Avelar, Juliana Sabino e Bruna Teixeira Cassiele, Márcia e Mônica Rezende Cleide Viana, Margot Albuquerque, Victtor Nery e Cristina Nascimento Dani Daotro, Tarcísio Gentil e Maria Luíza Gentil Gutão Dutra, Margot Albuquerque, Tati Souza e Diomedio Santos Hudson Araújo, Carlos Martins e André Mota Fábio ibiapina e Natacha Lucena Edmur e Bia Araújo Margot Albuquerque e Bety Vinyl Rebeca Seabra e Paulo Sávio Sasha e Renato Costa Victtor Nery, Cleide Viana, Cristina Nascimento e Álvaro Queiroz Rogério Cavalheiro, Margot Albuquerque e Amanda Bertin Verônica Goulart e Hudson Araujo Regina Abreu e Leonardo Ranna Thalita Gonçalves e Luís Eduardo Gonçalves Tarcísio Gentil, Margot Albuquerque e Maria Luiza Gentil Thiago Arancam Margot Albuquerque e Diomédio Santos DJ Edy

