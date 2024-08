Redação GPS Restaurante Week: Aragon Brasília apresenta menu exclusivo

O Restaurante Aragon , situado à beira do Lago Paranoá, no Pontão do Lago Sul, está participando da 30ª edição do Restaurante Week . Entre os dias 12 de agosto e 8 de setembro, os visitantes poderão desfrutar de um menu exclusivo de três etapas, por R$ 109,90.

A experiência é enriquecida por uma seleção de drinks autorais e rótulos de vinhos e espumantes de qualidade, perfeitos para harmonizar com cada etapa do menu.

Para começar são três opções de entradas: tapa do dia, um aperitivo refinado que varia de acordo com a inspiração do chef, trazendo uma surpresa deliciosa para começar a refeição; ciabatta da casa com camarões marinados: pão ciabatta fresco, feito artesanalmente no próprio restaurante, acompanhado de camarões marinados, cebola roxa salteada, tomates confit e manjericão.

A harmonização com um bom Chardonnay é a combinação perfeita para realçar os sabores sutis e frescos deste prato ou da Salada Ibérica, um mix de folhas verdes com nuts defumadas, fatias finas de copa, e uma redução de uvas com vinho do Porto.

Entre as quatro opções de pratos principais está o Filé à Salamanca, um tornedor de filé servido ao molho rico e intenso, feito à base de cogumelos selvagens e jamón ibérico, acompanhado de uma suave mousseline de batatas, que derrete na boca.

Para encerrar, o Churros Aragon, um churros crocante por fora e macio por dentro, servidos com doce de leite caseiro. Uma taça de espumante Brut pode adicionar um toque refrescante a essa delícia ou à Torta de Chocolate, composta por duas camadas de chocolate, intercaladas com caramelo e finalizada com flor de sal.

Serviço

Restaurante week

Valor: R$ 109,90

Horário: jantar

Local: Restaurante Aragon Brasília – Pontão do Lago Sul

Reservas: (61) 9.9840-0778

