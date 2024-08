Agência Brasília Programa Saúde Mais Perto do Cidadão será lançado nesta sexta-feira (16)

O Governo do Distrito Federal (GDF) lança, nesta sexta-feira (16), o programa Saúde Mais Perto do Cidadão . O Sol Nascente/Pôr do Sol será a primeira região a receber ações e serviços de diversas especialidades, que serão oferecidos para a comunidade como forma de complementar as ações de saúde pública e reforçar o compromisso com as necessidades da população. A Secretaria de Saúde do DF (SES) estará presente em diversas regiões com médicos, nutricionistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e técnicos em radiologia.

De sexta-feira a segunda-feira (19), os moradores da região poderão receber atendimentos de saúde oferecidos nas carretas, instaladas ao lado do Restaurante Comunitário do Sol Nascente , entre as 8h e as 17h30. Durante os quatro dias, a população terá acesso a clínicos gerais, cardiologistas, ginecologistas, oftalmologistas e nutricionistas, além de ultrassonografias, eletrocardiogramas (ECG), mamografias e exames preventivos de Papanicolau (PCCU) para prevenção de câncer do colo do útero.

O Carro da Vacina também estará presente ao longo desses quatro dias para vacinar a população – exceto vacinas para dengue e BCG, que são oferecidas apenas em unidades básicas de saúde (UBSs). Também será realizado o serviço de testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Primeira edição do programa Saúde Mais Perto do Cidadão:

⇒ Data: de sexta-feira (16) a segunda-feira (19)

⇒ Local: Quadra 105, Conjunto Z – AE 1, Lote 6; VC 311, Trecho 2, Sol Nascente – próximo ao Restaurante Comunitário

⇒ Horário: das 8h às 17h30.

*Com informações da Secretaria de Saúde

