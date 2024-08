Redação GPS Na London House, Carla Fonsêca celebra o aniversário com uma sunset party

Para Carla Fonsêca Araújo Jorge, o melhor dia do ano chegou. Apaixonada pelo seu aniversário , ela fez questão de celebrar a data na companhia de 70 pessoas muito queridas com uma sunset party na London House.

A decoração colorida, criada por Higor Lima, refletiu a maneira na qual a aniversariante encara a vida: com alegria mesmo. Mesmo nas dificuldades, sempre alto-astral.

Em um vestido floral, Carla era só felicidade por estar cercada das amigas. As músicas do DJ Oliver deixaram a sunset party ainda mais divertida.

As delícias gastronômicas também fizeram parte da festa. Além do catering do Buffet Federal, o bolo ficou à cargo da renomada Sweet Cake.

Confira os cliques:

