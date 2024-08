Redação GPS Lady Gaga e Bruno Mars lançam música e videoclipe juntos

A música “Die With a Smile”, nova parceria entre Lady Gaga e Bruno Mars , foi divulgada nesta sexta-feira (16). A canção também ganhou um videoclipe. Na produção, os dois aparecem em uma apresentação, e Bruno aparece tocando guitarra enquanto Lady Gaga toca piano.

Segundo rumores, a música faz parte de um novo projeto musical de Mars, que não lança um álbum desde 2016. A parceria foi confirmada pelos dois na quinta (15) após os artistas alimentarem os rumores de que fariam algo juntos.

Na quarta (13), Bruno Mars postou uma foto utilizando uma camiseta com o nome da cantora, enquanto Gaga já havia dado indícios de uma possível colaboração entre eles no dia anterior, quando também apareceu com uma blusa do cantor.

Confira o clipe:

