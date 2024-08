Yumi Kuwano Japan House recebe exposição de moda com criação assinada por Issey Miyake

Obras literárias e exposições sobre moda japonesa fazem parte da programação da segunda quinzena do mês de julho da Japan House São Paulo (JHSP). Para a exposição Efeito Japão serão realizados encontros em que o público poderá conhecer a história e a trajetória da moda japonesa através de 15 criações assinadas por estilistas consolidados no mundo, como Issey Miyake, Hanae Mori e Yohji Yamamoto.

A exposição traz ainda um panorama da evolução da moda e dos diferentes contextos socioeconômicos ao longo dos últimos 70 anos. Os interessados poderão participar das visitas mediadas com o educativo da JHSP no dia 24 de agosto, às 11h; e nos dias 21 e 28 de agosto, às 11h e às 15h, mas a visita pode ser feita até 1° de setembro. Já a exposição Sutorīto Fashion: Moda das Ruas fica em cartaz até 20 de outubro.

No dia 25, o espaço terá uma atividade dedicada ao público infantil, com o Kokoro na Moda, onde os participantes poderão entrar em contato com o universo da moda por meio de peças de roupas, cores, tecidos, formas e terão a oportunidade de criar seu próprio esboço de um design de roupas com base no que aprenderão com a personagem criada pela JHSP, Kokoro, para apresentar a cultura japonesa para os pequenos.

O Ciclo de Mangá convida o público para uma roda de conversa no dia 24 de agosto, às 15h, sobre a obra Paradise Kiss, de Ai Yazawa. O título, publicado em 1999 pela revista de moda Zipper, será o fio condutor de debates acerca das particularidades da moda japonesa e da expressão da individualidade, além das expectativas e sonhos trazidas por ela.

E para fechar o mês, o Clube de Leitura JHPS + Quatro Cinco Um discutirá, no dia 29, a obra literária de estreia do diretor, produtor e roteirista Genki Kawamura “Se os Gatos Desaparecessem do Mundo”. O bate-papo, que contará com a participação da tradutora e criadora de conteúdo de cultura e língua japonesa, Anna Lígia Pozzetti, irá abordar temas sensíveis como vida, amor e morte.

The post Japan House recebe exposição de moda com criação assinada por Issey Miyake first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .