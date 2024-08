Redação GPS Escola de Esporte abre inscrições para 7 modalidades no Cláudio Coutinho

A partir deste domingo (18), a Escola de Esporte, localizada no Complexo Aquático Cláudio Coutinho, no Setor Recreativo Parque Norte (SRPN), abrirá as pré-inscrições para as atividades físicas.

A população interessada poderá se inscrever em até duas das sete modalidades oferecidas pelo Governo do Distrito Federal (GDF), através da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF). As inscrições devem ser feitas no site oficial até o dia 30 de agosto.

O secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, destacou a importância da iniciativa. “A abertura da pré-inscrição para frequentar a Escola de Esporte é mais uma ação voltada para ampliar o acesso e promover o desenvolvimento esportivo entre nossos jovens. Além disso, reflete nosso compromisso com a formação de talentos e o incentivo à prática esportiva desde a base.”

As modalidades disponíveis incluem karatê, alongamento, musculação, ginástica acrobática, natação, saltos ornamentais e nado artístico. Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, assim como adultos a partir dos 18 anos, podem se inscrever.

A vice-governadora Celina Leão (PP) enfatizou os benefícios da prática esportiva em todas as idades. “Promover o esporte contribui para uma vida mais saudável e reforça valores como disciplina e respeito, sendo fundamental para o desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes.”

Para as modalidades aquáticas, como natação e saltos ornamentais, é necessário realizar um teste prático de aptidão, que será aplicado no sábado anterior, das 8h às 10h para adultos e das 14h às 16h para crianças de 6 a 7 anos.

As vagas são limitadas e a seleção será feita por ordem de inscrição. Após a confirmação da vaga, será cobrada uma taxa semestral por modalidade. No entanto, a gratuidade está garantida para alunos de escolas públicas, pessoas em situação de vulnerabilidade (inscritas no Cadastro Único) e maiores de 60 anos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (61) 4042-1828, ramal 2031.

