Redação GPS Em sua residência, Mônica Monteiro recebe missa celebrada por Padre Henrique

Em comunhão com o pensamento do Papa Francisco , o projeto urbanístico da Cidade Rahamim foi desenvolvido pela Aliança da Misericórdia . Com o intuito de arrecadar fundos para a ação, o casal Mônica Monteiro e Fernando Schiavo abriu a porta de sua residência para uma missa presidida pelo Padre Henrique.

Com a presença de autoridades do judiciário e empresários, o ato ecumênico proferiu sobre o carisma da misericórdia, a importância da busca pela vida eterna e a doação e a caridade como um gesto concreto de amor ao próximo.

O momento intimista foi repleto da presença de Deus. Ao final da missa, que foi toda cantada, os presentes receberam uma bênção especial do Padre Henrique.

Confira os registros da missa:

Mônica Monteiro, Padre Henrique e Fernando Schiavo Paula Santana e Padre Henrique Diácono Júlio Neto e Suleica Hagen Flávio Marcilio e Janete Vaz Ana Araújo, Antônio Araújo e Soraya Araújo Bia Garotti e Alex Mansur Padre Henrique e Bia Guimarães Bia Hauptmann, Luiz Roberto Barcelos e Diácono Júlio Neto Bruno Vaz, Cássio Veiga, Sandra Rodrigues e Paulo Lopes Carla Jorge Cleber Pires, Cida Pires, Bernardete Martins e Mônica Monteiro Miguel Pereira Neto e Rosane Rosolem Loli Argello e Isadora Argello Esperança Mello de Paula, Ana Carolina de Paula e Sophia Mello de Paula Nancy Andrighi e Mônica Monteiro Paulo Lopes, Mônica Monteiro e Sandra Rodrigues Paulo Lopes, Sandra Rodrigues, Eloisa Azevedo Dobson e Willie Dobson Paulo Lopes, Sandra Rodrigues, Mayara Barretti e Ivan Prado Reca Cavalcanti, Patrícia Minteiro e Jaqueline Gil Rosilda Prates, Mônica Monteiro, Bia Guimarães, Padre Henrique, Fernando Schiavo, Bia Hauptmann, Diácono Júlio, Paula Santana e Luísa Correa da Veiga Sandra Rodrigues, Alberto Vilardo e Paulo Lopes

The post Em sua residência, Mônica Monteiro recebe missa celebrada por Padre Henrique first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .