Redação GPS Começa a venda de ingressos para Harry Potter e a Pedra Filosofal In Concert

Os fãs de Harry Potter já podem ficar animados. Os ingressos de Harry Potter e a Pedra Filosofal In Concert começam a ser vendidos nesta sexta-feira (16), a partir das 12h. O espetáculo terá a Orquestra Sinfônica Villa Lobos tocando a trilha sonora do primeiro filme da franquia.

Em Brasília, a apresentação está marcada para o dia 7 de novembro, na Arena BRB. Já em São Paulo, o dia do espetáculo é em 9 de novembro, na casa Vibra.

De acordo com as informações divulgadas pelo evento, o show contará com uma tela gigante, enquanto a orquestra se apresenta, inspirada na obra do maestro John Williams.

A venda para o público geral da data em São Paulo é a partir de sexta-feira (16), às 12h, no site da Ticket360 .

Já as vendas para Brasília, por meio da Bilheteria Digital , ainda não têm data.

