Com um tour exclusivo, a CASACOR retorna oficialmente a Brasília

Mais de três décadas em Brasília e o saldo é de muito sucesso. Com um público fiel, a CASACOR retornou oficialmente à Arena BRB Mané Garrincha e, para comemorar esta edição e os 32 anos da mostra, convidados, entre arquitetos, jornalistas e influenciadores, se reuniram para um tour exclusivo.

A avant-première inaugurou a edição de 2024, que ocorre de 15 de agosto a 16 de outubro. Os convidados, embalados por músicos da Vital, tendo participação da cantora Gabriela Costa, conheceram em primeira mão os 43 ambientes do ano. O menu teve assinatura do Federal Buffet.

Para marcar a abertura, Eliane Martins, Moema Leão e Sheila Podestá, organizadoras da mostra, realizaram o famoso corte da faixa.

Os espaços são assinados por 71 profissionais inspirados no tema da CASACOR 2024 De Presente, o Agora. Ele propõe um resgate da ancestralidade para o presente e o futuro e faz um convite à reflexão sobre o legado que o planeta quer deixar para as gerações futuras.

Entre as novidades estão as galerias de arte e operações gastronômicas assinadas por três chefs renomados: o dinamarquês Simon Lau, o francês Guillaume Petitgas e o brasiliense Thiago Paraiso.

“O tema deste ano da CASACOR Brasília é um convite para que todos possam refletir sobre as decisões do dia a dia, já que para vislumbrar o futuro, precisamos de uma sociedade consciente no presente. Acreditamos ser nosso papel, enquanto mostra, propor um setor que tenha um olhar de valorização das raízes e mais sustentável, associado às transformações que acontecem no mundo”, afirmam Eliane Martins, Moema Leão e Sheila Podestá, anfitriãs da noite de abertura.