Redação GPS Claudio Abrantes: “O roubo do cachimbo Tapajó, a importância de proteger os bens culturais”

“O roubo do cachimbo Tapajó: a importância de proteger os bens culturais”

O recente furto de um cachimbo indígena, fruto do extinto povo Tapajó, em Brasília, trouxe à tona uma questão de extrema relevância nacional: o furto e tráfico de bens culturais. Esse cachimbo, uma peça museológica de grande valor coletada pelo renomado antropólogo Eduardo Galvão, pertence ao acervo do Museu dos Povos Indígenas desde 1999, e foi subtraído de uma exposição privada, cujo objetivo era conscientizar o público sobre as realidades dos povos originários. As investigações ainda não determinaram se foi um crime oportunista ou uma ação planejada por especialistas.

O fato é que este triste episódio não foi um caso ou acaso isolado. O furto de bens culturais faz parte de um mercado ilegal bilionário, que causa ao país enormes prejuízos financeiros e, mais ainda, danos irreparáveis à nossa cultura, história e antropologia. Roubar um bem museal é roubar a própria cultura de um país.

O Brasil ocupa hoje a 26ª posição entre os países com os maiores índices de furtos de bens culturais. Fósseis, objetos sacros, obras de arte indígena, livros e documentos são os alvos preferidos daqueles que desejam possuir o que deveria pertencer a todos. Muitas vezes, esses itens são revendidos em casas de leilões e galerias, acabando por integrar coleções particulares. Estima-se que esse crime movimenta entre US$ 3 bilhões e US$ 15 bilhões por ano em todo o mundo.

Embora o Brasil seja membro do Comitê Subsidiário da Convenção de 1970 da Unesco, um dos principais instrumentos jurídicos internacionais para a proteção de bens culturais, a realidade mostra que ainda há muito a ser feito.

Uma das principais medidas de segurança é a catalogação rigorosa e conectada dos bens culturais, que impede que esses objetos sejam desviados de suas funções. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SECEC) vem intensificando seus esforços nessa área, especialmente, considerando a complexidade e o alto valor cultural dos acervos do Governo do Distrito Federal.

Outra prioridade é sensibilizar a sociedade sobre a importância de preservar o patrimônio cultural. Estamos empenhados em ampliar as iniciativas de educação patrimonial, com o objetivo de conscientizar nossas crianças sobre a riqueza de nossa cultura e a necessidade de proteger os objetos que a representam.

Ainda mantemos a esperança de que o cachimbo retornará ao nosso acervo. Enquanto isso não acontece, seguimos firmes em nosso trabalho para que crimes como esse se tornem cada vez mais raros, e aqueles que se dedicam a preservar nosso patrimônio se tornem cada vez mais numerosos.

*Por Claudio Abrantes , secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal

The post Claudio Abrantes: “O roubo do cachimbo Tapajó, a importância de proteger os bens culturais” first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .