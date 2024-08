Pedro Reis Cerrado Galeria promove preview exclusivo para convidados em Brasília

Na última quinta-feira (15), a Cerrado Galeria recebeu cerca de 80 convidados para um elegante preview das exposições que inauguram o mais novo espaço cultural de Brasília . Autoridades, colecionadores, e convidados dos curadores tiveram a oportunidade de conhecer em primeira mão as mostras “Mito, rito e ritmo interior: Rubem Valentim fazer como salvação”, com curadoria de Lilia Schwarcz, e “O centro é o oeste insurgente”, assinada por Divino Sobral e Lilia Schwarcz.

O evento, exclusivo para convidados, aconteceu na sede da galeria localizada na QI 05 do Lago Sul, onde o requintado buffet Mangê ofereceu uma seleção de pratos e bebidas, deixando o ambiente ainda mais acolhedor.

Cerrado Galeria Cerrado Galeria (31) Cerrado Galeria (30) Cerrado Galeria (29) Cerrado Galeria (28) Cerrado Galeria (27) Cerrado Galeria (26) Cerrado Galeria (25) Cerrado Galeria (24) Cerrado Galeria (23) Cerrado Galeria (22) Cerrado Galeria (21) Cerrado Galeria (20) Cerrado Galeria (19) Cerrado Galeria (18) Cerrado Galeria (17) Cerrado Galeria (16) Cerrado Galeria (15) Cerrado Galeria (14) Cerrado Galeria (13) Cerrado Galeria (12) Cerrado Galeria (11) Cerrado Galeria (10) Cerrado Galeria (9) Cerrado Galeria (8) Cerrado Galeria (7) Cerrado Galeria (6) Cerrado Galeria (5) Cerrado Galeria (4) Cerrado Galeria (3) Cerrado Galeria (2) Cerrado Galeria (1)

Luiza Vaz, diretora do Cerrado Cultural, estava presente e compartilhou sua visão sobre essa nova fase da galeria. “Nossa expectativa é de uma atuação mais abrangente e de uma contribuição ainda mais efetiva para a cultura da região Centro-Oeste”, afirmou Luiza.

Além do preview, a inauguração oficial do espaço, que abrigará projetos expositivos arrojados e residências artísticas, está marcada para o dia 17 de agosto. Com um novo espaço de mais de 1,6 mil metros quadrados, o Cerrado Cultural promete ser um marco na promoção das artes visuais no Centro-Oeste.

As exposições apresentadas no preview foram um verdadeiro deleite para os presentes. A mostra dedicada ao legado de Rubem Valentim, um dos ícones do construtivismo brasileiro, explora as diversas fases de sua carreira, enquanto a coletiva “O centro é o oeste insurgente” reúne obras de artistas do Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso, celebrando a resistência e a diversidade cultural da região.

Confira como foi o preview pelas lentes de Vanessa Castro:

Silvana Leão, Flávio Ramos, Lara Calaça e Viviane Leão Piquet Flay Leite e Eduardo Lira Bernardo Pereira e Paloma Costa Divino Sobral e Lília Schwarcz Ayrson Heráclito e Divino Sobral Horácio de Mello e Ana Dale de Mello Andressa Rocha, Verenna Pereira e Ana Clara Simões Lopes Othon Lopes e Raquel Lopes Cristiano Raimondi e Paulo Uchoa Márcio Tavares, Lilia Schwarcz, Sara Seilert e Jakson Raymundo Pedro Gordilho, Ana Maria Vaz e Tomás Brandão Flay Leite, Viviane Leão Piquet e Lara Calaça Márcio Tavares e Lília Schwarcz Adalberto Santos, Cybele Barbosa e Daniel Rebouço Candice e Alexandre Jobim Sophia Haaland, Carla Cal e Maria Ferro Ângelo Daré e Isabela Seifarth Antônio Gonçalves Filho (Diretor cultural da galeria Nillan) Michele Uchoas, Juliana Albuquerque e Roberta Dale Ceiça Ferreira, Dalton Paula, Nadia Taquary e Ayrson Heráclito Keiny Luize e Júlia Bianchi Sabrina Gabeto, Antônio Pellegrino e Pedro Boarque Fernando Santos, Ana Carolina Sodré e Guilherme Sodré Danilo Campos João Elias, Rosana, Tamine e João Victor Mokdissi Pedro Gordilho, Silvia Badra e Rafael Badra Sebastião Aires e Divino Sobral Tamine Mokdissi, Eduardo Lavoct e Eurijan Pimenta Bruno Mello e Clay Rodrigues Danilo Campos e Cristiano Raimondi Danilo Campos, Daniel Rebouço e Henrique de Assis Clarissa Lavocat, João Victor Mokdissi, Carlos Dale e Roberta Dale Vinicius Brito, Cinara Barbosa e Marina Barbosa Marília Franco e Thaís Darze Sophia Haaland e Maria Ferro Antônio Almeida, Lúcio Albuquerque e Carlos Dale Luíza Vaz e Júlia Mazzutti Claudia Weyne, Anna Maria Reis e Andrea Cabrera Anielle Hobaika e Júlia Mazzutti Clay Rodrigues, Andrea Buso e Murilo Buso Eurijan Pimenta e Daimar Cigerza Edilene Gravia e Leonor Gravia

The post Cerrado Galeria promove preview exclusivo para convidados em Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .