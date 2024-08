Agência Brasília Celina Leão ressalta importância da construção civil para a geração de empregos no DF

Durante participação no evento Quinta do Presidente, na noite desta quinta-feira (15), a vice-governadora Celina Leão exaltou a importância da construção civil para a geração de empregos no Distrito Federal. O evento é uma iniciativa da Associação Brasiliense de Construtores (Asbraco) para promover o diálogo entre empresários do setor da construção civil e representantes do Governo do Distrito Federal (GDF).

“É um diálogo sempre permanente que o nosso governador Ibaneis Rocha estipulou, desde o seu primeiro mandato, com todos os segmentos. E o da construção civil é um dos mais importantes hoje, gerador de emprego e renda aqui na nossa cidade, além das melhorias e impactos na vida do cidadão brasileiro. Eu tenho certeza de que todos os investimentos foram necessários. Ainda temos muitas coisas a serem feitas aqui no Distrito Federal, e é isso que nós fazemos aqui hoje, reafirmando o nosso compromisso de desenvolver nossa cidade, prestar os melhores serviços e estar sempre com as portas abertas para ouvir o segmento da construção civil”, afirmou a vice-governadora.

O presidente da Asbraco, Afonso Assad, também reforçou a importância do diálogo com o setor público. “Nós trabalhamos muito com essa parceria com o governo. Desde o início do governo Ibaneis Rocha, temos feito esse trabalho de aproximação do governo, do secretariado, dos diretores de órgão. Todos vêm aqui para a gente justamente fazer esse bate-papo e essa confraternização, e manter essa unidade em parceria, isso que é importante pra gente. Hoje o governo tem uma parceria com o setor privado e o setor privado tem uma parceria com o setor público”.

Já o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, enfatizou o apoio do banco ao segmento. “O setor da construção civil vinha de um período de crise; aqui em Brasília estava muito parado, e a gente tinha um conjunto de empresários que precisavam de um olhar especial do BRB. Fizemos uma parceria com a Asbraco, o Afonso trouxe cada empresário, resolvemos, renegociamos, reestruturamos, criamos novas linhas de crédito e hoje a gente vê a importância que o BRB e esse setor têm no dia a dia do Distrito Federal”.

Além de Celina Leão e de Paulo Henrique Costa, outros representantes do GDF estiveram presentes, como os secretários de Governo, José Humberto Pires de Araújo; de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes; de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves; e de Educação, Hélvia Paranaguá, e ainda o presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) , Fernando Leite.

Foi a oitava edição do Quinta do Presidente. Realizado bimestralmente, o evento surgiu em maio do ano passado, por iniciativa da Asbraco, e, desde então, tem reunido líderes e profissionais do segmento para discutir tendências e definir metas. A associação representa as empresas da construção civil do DF para garantir o crescimento e a sustentabilidade do setor.

