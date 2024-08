ESTADÃO CONTEÚDO Cauã Reymond compartilha fotos raras de ensaio com Karl Lagerfeld

O ator Cauã Reymond , 44 anos, surpreendeu seus seguidores no Instagram ao compartilhar fotos raras do início da sua carreira como modelo. As imagens são polaroids, feitas pelo renomado estilista e fotógrafo Karl Lagerfeld (1933-2019), que já trabalhou para as grifes Chanel e Fendi.

Na publicação, Cauã expressou a importância dessas recordações ao escrever na legenda: “Polaroids feitas pelo Karl Lagerfeld. Lembranças de uma carreira de modelo que estava começando”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Lagerfeld, conhecido por seu trabalho como diretor criativo da Chanel, Fendi e sua marca homônima, era também um renomado fotógrafo, e suas polaroids capturavam a essência de seus modelos. Ter sido fotografado por ele é um marco na carreira de qualquer modelo, e as imagens compartilhadas por Cauã são um testemunho de sua passagem pelo universo fashion antes de se consolidar como um dos principais atores do Brasil.

