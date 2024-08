Redação GPS BRB expande atuação para o Sul com primeira agência em Curitiba

O Banco de Brasília ( BRB ) está prestes a expandir sua atuação para a Região Sul do Brasil, com a abertura de sua primeira agência em Curitiba, Paraná. A nova unidade será estrategicamente localizada na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no centro da capital paranaense, e deve iniciar suas operações ainda em 2024.

A formalização da cessão do espaço para o início das obras ocorreu na última quarta-feira, 14 de agosto, e contou com a presença do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. “O Sul é a única região onde o BRB ainda não possui um ponto físico de atendimento. A chegada ao Paraná está alinhada com nossa estratégia de expansão, diversificação e ampliação da base de clientes e negócios,” destacou o presidente.

Com uma sólida reputação no atendimento ao judiciário, o BRB planeja focar inicialmente nesse segmento no Paraná. O banco, que foi pioneiro na implementação do PIX judicial, já atua como agente de depósitos judiciais em tribunais de justiça no Distrito Federal, Ceará e Bahia. O TRT da 9ª Região, onde a nova agência será instalada, conta com cerca de 4 mil servidores, o que reflete o potencial de negócios na região.

As obras para a nova agência estão programadas para começar no próximo mês, com previsão de conclusão em aproximadamente 60 dias. Além da expansão para o Paraná, o BRB pretende entregar e reformar outras 16 unidades em diversas localidades, incluindo o Distrito Federal e outros estados, ainda neste semestre. Todas as novas agências seguirão o modelo de varejo modernizado do banco, com um ambiente acolhedor e voltado para proporcionar uma experiência diferenciada ao cliente. Esse novo conceito rendeu ao BRB o prêmio Muse Design Awards.

Atualmente, o BRB atende quase 8 milhões de clientes e está presente em 93% do território nacional, seja por meio de agências físicas ou de sua plataforma digital, consolidando-se como um dos principais bancos em expansão no Brasil.

