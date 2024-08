Jorge Eduardo Antunes Associação Brasileira de Advogados (ABA) homenageia personalidades em seu encontro anual

A XXII Convenção Anual da Associação Brasileira de Advogados ( ABA ) foi aberta nesta quinta-feira (15), no Kubitschek Plaza. O encontro, que se estenderá até o final da semana, prevê debates sobre diversos temas centrais para o direito contemporâneo, com enfoque especial nos impactos da inteligência artificial nas áreas jurídica, médica e empresarial.

Entre os temas discutidos estão a transformação do Direito de Família através da inovação tecnológica, o uso de redes sociais para prospecção de clientes, a proteção de dados digitais e as novas tecnologias aplicadas à saúde suplementar e ao Sistema Único de Saúde (SUS). Também serão debatidos assuntos como a defesa dos direitos das pessoas autistas, o uso da inteligência artificial no Direito Trabalhista e o papel das tecnologias na prática médica e advocacia.

Durante a convenção, o ex-presidente da OAB-DF e presidente da ABA, Esdras Dantas , homenageou pessoas de destaque no direito e na sociedade da capital, como o governador Ibaneis Rocha ; o empresário Paulo Octávio ; e o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo .

Da magistratura nacional e local, o reconhecimento foi entregue à ministra Daniela Teixeira , do Superior Tribunal de Justiça (STJ); aos ministros Ives Gandra Martins Filho e Cristina Peduzzi , do Tribunal Superior do Trabalho (TST); ao desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti , do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) e do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF); à desembargadora Gilda Sigmaringa Seixas , do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1); e ao presidente da OAB-DF, Délio Lins e Silva Júnior .

A ABA também agraciou mulheres que se destacaram na defesa dos direitos das mulheres e da Justiça em geral com Prêmio Myrtes Gomes , incluindo as ministras Daniela Teixeira e Cristina Peduzzi , e a diretora de Relações Internacionais e Institucionais da ABA, Lirian Cavalhero . Outras diretoras da ABA que também se destacaram nesse mesmo sentido receberam o prêmio.

