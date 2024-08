Caio Barbieri Ao reafirmar apoio a Nunes, Tarcísio critica Marçal: “São Paulo não é montanha”

Em meio à tensão gerada pelas declarações de Jair Bolsonaro (PL) sobre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) defendeu o atual gestor e criticou duramente o candidato Pablo Marçal (PRTB). As informações são do Metrópoles .

Bolsonaro afirmou que Nunes não seria seu “candidato dos sonhos”, e demonstrou apoio a Marçal , quando criou uma crise na campanha do atual prefeito, levando Tarcísio a intervir. O próprio Nunes teria recorrido à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para evitar mais estragos na corrida eleitoral.

Durante uma entrevista ao jornalista Rodrigo Lima, Tarcísio foi enfático ao criticar Marçal, quando mencionou o episódio polêmico envolvendo o candidato do PRTB, que viralizou nas redes sociais.

“Não adianta transformar eleição em um circo. Acho que São Paulo não ganha nada com isso. São Paulo não é montanha. A gente não pode levar São Paulo para a montanha para deixar São Paulo morrer”, declarou o governador.

Ele se referia ao incidente no qual Marçal colocou em risco a vida de 32 de seus seguidores ao levá-los para uma escalada no Pico dos Marins, em São Paulo, que acabou exigindo uma operação de resgate do Corpo de Bombeiros.

Tarcísio ainda lamentou o rumo que a campanha eleitoral tomou, criticando a falta de discussão de propostas concretas.

“Eu acho que baixou muito o nível e não tem debate de propostas. São Paulo não merece isso”, completou.

