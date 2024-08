Pedro Reis Agendão GPS|Brasília: Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Zé Neto

Se você está procurando o que fazer em Brasília neste fim de semana, opções não faltam. A cidade está cheia de atrações que prometem agradar a todos os públicos, com muita música, arte e eventos criativos. De festivais com grandes nomes do pop e sertanejo a feiras de arte gráfica e oficinas interativas, confira os destaques do Agendão GPS|Brasília e programe-se para não perder nada.

Na Praia Festival

O Na Praia Festival continua a todo vapor e traz uma programação diversificada neste fim de semana. Sexta-feira (16) é dia de pagode com o Grupo Doze por Oito; sábado (17), o pop toma conta com Luísa Sonza, Gloria Groove e Pabllo Vittar; e, no domingo (18), o sertanejo de Zé Neto & Cristiano, Hugo & Guilherme e Tarcísio do Acordeon encerra a semana com chave de ouro.

Serviço:

Local: Complexo Na Praia, Setor de Clubes Sul

Datas: 16 a 18 de agosto

Ingressos: vendas pelo site oficial

Festival sobre aprendizagem criativa no SESI Lab

O SESI Lab abre as portas para o Festival de Invenção e Criatividade, que desembarca em Brasília pela primeira vez. Com oficinas, mostras interativas e rodas de conversa, o evento é ideal para quem quer explorar a aprendizagem criativa de maneira prática e intuitiva. A entrada é gratuita.

Serviço:

Local: SESI Lab, Setor de Indústrias Gráficas

Data: 16 de agosto, das 10h às 17h

Entrada: gratuita

Iate Clube prepara a 9ª edição do Iate in Concert

Prepare-se para uma noite de música erudita à beira do Lago Paranoá com o Iate in Concert. A nona edição do evento traz a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, acompanhada dos cantores Saulo Vasconcelos e Sara Sarres. O ingresso é solidário, com toda a renda revertida para instituições de caridade.

Serviço:

Local: Iate Clube de Brasília

Data: 17 de agosto, a partir das 17h

Ingressos: R$65 (à venda no site Bilheteria Digital e no Espaço Concierge do Iate Clube)

“Marilyn, por trás do espelho” no Teatro Brasília Shopping

O Teatro Brasília Shopping recebe, de 16 a 18 de agosto, a peça “Marilyn, por trás do espelho”. O espetáculo, um solo da atriz Anna Sant’Ana, revela um lado menos conhecido de Marilyn Monroe, explorando suas complexidades emocionais. Com direção de Ana Isabel Augusto, a peça é uma homenagem aos 60 anos da morte da estrela.

Serviço:

Local: Teatro Brasília Shopping

Horário: 20h

Ingressos: R$70 (inteira) | R$35 (meia) | vendas pelo Sympla

Classificação: 14 anos

Tesourinha: Feira de Artes Gráficas desembarca no Espaço Renato Russo

Em comemoração aos 50 anos do Espaço Renato Russo, a feira Tesourinha traz um fim de semana repleto de arte gráfica e criatividade. Além de exposição e venda de obras, o evento oferece oficinas e a aguardada Festa da Zine, dedicada à troca de zines.

Serviço:

Local: Espaço Renato Russo, CRS 508, Bloco A

Datas: 17 e 18 de agosto, das 11h às 19h

Entrada: gratuita

Espetáculo Stupide

O teatro, a palhaçaria e a música se unem em “Stupide” para abordar o racismo estrutural de forma crítica e cômica. Inspirado na história do palhaço Chocolat, o espetáculo resgata uma dupla que revolucionou o circo francês no século XIX, propondo uma reflexão sobre as raízes do preconceito racial. As apresentações ocorrem no Teatro Anna Noceti, nos dias 17 e 18 de agosto, sempre às 20h.

Serviço:

Data: 17 e 18 de agosto

Local: Teatro Anna Noceti, SHCGN 706/707, Asa Norte, Brasília – DF

Horário: 20h

Ingressos: R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia)

Ingressos antecipados: Sympla

Espaço Cultural Renato Russo celebra 50 anos com festival de arte e cultura

O Espaço Cultural Renato Russo, um dos principais polos culturais de Brasília, comemora seu cinquentenário com um festival que reúne teatro, música, dança e arte visual. O evento conta com espetáculos e performances que destacam tanto artistas consagrados quanto novos talentos da cidade. As atividades acontecem entre 16 e 18 de agosto, com entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo Sympla.

Serviço:

Data: 16 a 18 de agosto

Local: Espaço Cultural Renato Russo, 508 Sul, Bloco A, Asa Sul, Brasília – DF

Horário: de acordo com a programação

Ingressos: gratuitos, mediante retirada antecipada no Sympla

Mais informações: Espaço Cultural Renato Russo

