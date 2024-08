Redação GPS Você viu? Após 114 dias de seca, moradores registram chuviscos em regiões do DF

Após um período seco que já dura 114 dias no Distrito Federal, alguns moradores de Ceilândia Sul, Taguatinga e Recanto das Emas foram surpreendidos por uma leve garoa na tarde desta quinta-feira (15).

Embora as gotas não tenham sido suficientes para molhar o solo já ressecado, o fenômeno foi celebrado nas redes sociais e reacendeu a esperança de que as chuvas possam, em breve, retornar ao Distrito Federal .

Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), os brasilienses expressaram suas reações ao inesperado chuvisco. “Pingou em Brasília hoje e eu nem tô acreditando. Queria que fosse prenúncio de chuva boa, mas provavelmente é só São Pedro brincando com o meu coração.”, comentou um usuário.

Outro internauta de Taguatinga ironizou a situação, dizendo: “Que chuva gostosa, realmente o tempo de Brasília surpreende mesmo”.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) explicou que a seca no DF começou mais cedo em 2024, após um início de ano com chuvas significativas nos primeiros quatro meses.

“A redução da chuva em grande parte do Brasil nesta época do ano é devido à persistência de massas de ar seco, que ocasiona a diminuição da umidade relativa do ar, favorecendo o aumento de queimadas e incêndios florestais, além do aumento de doenças respiratórias”, destacou o instituto em nota.

Apesar do alívio momentâneo, o Distrito Federal segue sem previsão de chuvas significativas e permanece sob alerta amarelo devido à baixa umidade. As autoridades recomendam que a população continue a adotar medidas de precaução, como a ingestão de bastante água e evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h.

A página local Ceilândia Muita Treta também registrou o momento da garoa e compartilhou com seus seguidores.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ceilândia Muita Treta (@ceilandiamuitatreta)

