Agência Brasília Sistema de drenagem pluvial da Asa Norte passa por manutenção

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) realiza a manutenção preventiva e corretiva no sistema de drenagem pluvial da Asa Norte . O objetivo é preparar a região, historicamente afetada pelo fluxo de água durante o período de chuvas, para a chegada de possíveis tempestades.

“Intensificamos nossa atuação agora na seca em várias iniciativas com esse objetivo de amenizar os impactos das chuvas, não somente no Plano Piloto, mas em Águas Claras e Santa Maria, por exemplo”, destaca o presidente da Novacap, Fernando Leite.

As obras ocorrem na altura da SQN 310/311 desde o início de agosto. De acordo com a equipe técnica responsável pelos trabalhos, a previsão inicial é de concluir a manutenção até o fim do ano. No entanto, por se tratar de uma atuação continuada, outros serviços podem ser agregados, ampliando o prazo para finalização.

Os serviços fazem parte de uma iniciativa maior da Novacap em todo o Distrito Federal, iniciada no fim de 2023, com o investimento de cerca de R$ 1,7 milhão.

Bocas de lobo

Paralelamente à manutenção no sistema de drenagem, a Companhia tem reforçado a limpeza das bocas de lobo das tesourinhas do Plano Piloto. O objetivo é amenizar os impactos das chuvas que podem provocar alagamentos nesses locais e nas quadras adjacentes.

“Apesar de ser um serviço pontual, é importante destacar que a Novacap está diariamente nas vias de todo o DF realizando esse trabalho, seja de forma direta ou por meio de empresas contratadas”, esclareceu o chefe da Divisão de Manutenção e Execução de Obras de Drenagem da Companhia, Edvaldo Amaral.

O técnico reforçou que a colaboração do cidadão é fundamental para o bom escoamento da água, uma vez que o entulho retirado é, em sua maioria, doméstico, como sacos plásticos, garrafas PET, latinhas de alumínio e panos. Restos de materiais da construção civil, como areia, tijolos e concreto, também entopem com frequência as bocas de lobo.

*Com informações da Novacap

