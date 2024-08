Redação GPS Planaltina celebra 165 anos com desfile de moda autoral no próximo sábado (17)

Cidade mais antiga do Distrito Federal, Planaltina completará 165 anos no próximo dia 19 de agosto (segunda-feira). Em comemoração à data histórica, o projeto cultural Planaltina, no Coração do Planalto Central vai promover um desfile de moda autoral, o qual será seguido por um show musical de artistas locais.

O evento acontecerá no sábado (17), na Praça Salviano Monteiro Guimarães, mais conhecida como Praça do Museu, no Setor Tradicional de Planaltina , a partir das 19h.

O projeto, que vem sendo desenvolvido desde junho, buscou valorizar a pluralidade de corpos e histórias das mulheres da cidade. A partir de um chamamento público, mais de 100 mulheres se inscreveram, e 20 foram selecionadas para participar do desfile, o que representa diferentes faixas etárias e diversidade étnica — 67,7% das inscritas se autodeclararam pretas ou pardas.

Estilista e idealizadora do projeto, Thalita Lobo destacou a importância da representatividade nas criações e na seleção das modelos.

“Em cada desenho e em todo o processo de criação dos looks, houve um profundo respeito pela cultura de Planaltina. As mulheres que participarão do desfile trazem em suas vivências uma beleza única, que reflete a resistência e a riqueza cultural de nossa cidade”, afirmou.

Durante o desfile, serão apresentados 20 looks que traduzem o contexto cultural de Planaltina, com peças exclusivas, algumas delas confeccionadas com tecido pintado à mão.

“O desfile contará com uma alfaiataria autoral, que busca capturar a essência da cidade através da moda”, ressaltou a estilista.

Planaltina, no Coração do Planalto Central é um projeto que visa valorizar e divulgar a moda produzida no Distrito Federal, com ênfase no trabalho de artistas independentes da cidade homenageada.

A iniciativa, que foi selecionada pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura do DF, prioriza uma produção periférica, diversa, inclusiva e que representa a pluralidade da mulher.

O evento terá ainda um show da DJ Ketlen, que promete encerrar as comemorações com muita música e energia.

Serviço:

– Desfile do projeto “Planaltina, no Coração do Planalto Central”

– Data: 17 de agosto de 2024

– Horário: 19h

– Local: Praça Salviano Monteiro Guimarães (Praça do Museu), Setor Tradicional de Planaltina

– Encerramento: Show com a DJ Ketlen

