Matthew Perry: pessoas são presas em investigação sobre morte do ator

No fim do ano passado, Matthew Perry foi encontrado morto em sua residência. Na época, a causa divulgada foi “efeitos agudos de cetamina”. Agora, de acordo com a TMZ , ao menos um médico foi preso durante as investigações sobre a morte do ator.

Como parte da investigação, após cumprirem mandados de busca e apreensão, as autoridades apreenderam computadores, telefones e outros equipamentos para tentar determinar quem forneceu cetamina a Perry.

O TMZ ainda informou que “vários traficantes” também foram presos nas investigações.

Além disso, as autoridades também descobriram que outras celebridades estão envolvidas com o cenário das drogas no país e que foi expedido um mandado de busca contra Brooke Mueller, ex do ator Charlie Sheen, que esteve em um centro de tratamento com Matthew.

A autópsia indica que o eterno Chandler estava em terapia de infusão de ketamina, mas a substância encontrada em seu sangue não pode ser proveniente de sessão terapêutica, já que sua última havia sido há mais de sete dias.

