Hotel e diretora da Fendi lançam cone de prata e sorvete exclusivo para exposição

Pode ser visitada até o fim de setembro a série Do As The Romans Do , que explora as tradições italianas por meio da coleção ‘Objets de Vie’, no Stravinsky Bar do Hotel de Russie , em Roma.

A parceria do hotel com Delfina Delettrez Fendi, diretora artística de joias da Fendi, traz como peça central o “Cone 925”. A obra é um cone de sorvete feito inteiramente de prata esterlina gravada e foi pensada para trazer a nostalgia das férias de verão.

O cone de prata é acompanhado pelo sorvete de “Alcaparras, Tequila e Hortelã”, criado pelo diretor culinário dos hotéis Rocco Forte, Fulvio Pierangelini, e pode ser degustado por €16 (cerca de R$ 96). Já o cone está disponível para compra na boutique Delfina Delettrez Fendi na Via di Monserrato por €1.303,28 (R$ 7,8 mil).

Na Roma antiga, a prataria, conhecida como “Metal Lunar”, desempenhava um papel importante na cultura como símbolo de status. A combinação de sorvete e prataria reflete as tradições históricas.

As próximas colaborações da coleção, que também vão reinterpretar tradições italianas, serão reveladas nos meses seguintes.

