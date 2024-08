Agência Brasília GDF e Intel assinam carta de intenções para instalação de Data Center na capital

O Governo do Distrito Federal (GDF) e a Intel Corporation, empresa multinacional do setor tecnológico, assinaram uma Carta de Intenções Não Vinculante (LOI) para a instalação de um Data Center na capital . A medida tem como objetivo diversificar a cadeia tecnológica e impulsionar a economia local, com a estimativa de gerar centenas de empregos.

Segundo o protocolo de intenções, a Intel pretende trabalhar a capacidade de processamento em larga escala de inteligência artificial (IA), soluções de nuvem para processamento seguro de dados governamentais, entre outras atividades. Essas tecnologias protegem transações, garantem a privacidade dos dados e criam um ambiente comercial mais seguro e eficiente.

O acordo envolve a assinatura da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), por meio de sua subsidiária Biotic S/A., que está à frente do Parque Tecnológico de Brasília, e da Intel Corporation, gigante global do setor tecnológico presente no Brasil desde 1997.

Para o governador Ibaneis Rocha, as propostas que desenvolvem o ambiente tecnológico do Distrito Federal são bem-vindas. “Esperamos que essa carta de intenções possa gerar um ambiente de negócios dinâmico e inovador para o DF, consolidando a nossa cidade como um importante hub tecnológico na América do Sul”, disse.

Já a vice-governadora Celina Leão destacou o caráter estratégico do acordo para a capital. “A assinatura da Carta de Intenções entre o GDF e a Intel marca o início de uma parceria estratégica para transformar Brasília em um polo tecnológico. Com foco na instalação de um Data Center no BioTIC, essa iniciativa prepara a capital do país para se tornar um hub tecnológico de ponta. Além de impulsionar a inovação, essa parceria estratégica também vai gerar centenas de empregos qualificados, fortalecendo a economia local e capacitando profissionais para o futuro”, apontou.

Pelo documento, a Intel se compromete a financiar os recursos internos necessários para o desenvolvimento do projeto. A empresa também se encarregará da criação de um estudo de caso para descrever os resultados e benefícios potenciais da colaboração. Em contrapartida, o Distrito Federal e a Biotic S/A. fornecerão suporte técnico e acesso às informações e locais necessários para a realização do projeto.

“Queremos trazer o primeiro Data Center da Intel no Brasil para o Distrito Federal. Temos a expectativa de geração de 800 a 900 empregos diretos. A partir de janeiro poderemos ter cursos preparatórios para que, na sequência, o Data Center seja instalado”, detalha o representante da Intel no Brasil, Ricardo Pimentel.

Já o presidente da Biotic, Gustavo Dias Henrique, reforçou a disponibilidade do Parque Tecnológico para a entrada da Intel no Distrito Federal. “Oferecemos um espaço físico para ocupação da Intel lá no Biotic. Eles vão poder instalar um laboratório dentro do Parque”, afirma.

